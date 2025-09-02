Kim Jong-un viaja em comboio blindado até Pequim para assistir a parada militar

Enquanto dezenas de líderes mundiais se deslocam a Pequim para uma grande parada militar na terça-feira, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, deverá chegar no seu característico comboio blindado verde.

O líder norte-coreano deixou Pyongyang na segunda-feira para participar na comemoração do 80º aniversário da rendição do Japão no final da Segunda Guerra Mundial.

O evento, que contará com a presença de presidentes estrangeiros, nomeadamente o russo Vladimir Putin, será acompanhado por equipamento militar e milhares de soldados chineses na capital chinesa.

Kim está a ser acompanhado no seu comboio blindado por altos funcionários, incluindo o Ministro dos Negócios Estrangeiros Choe Son-hui, segundo informou a Agência Central de Notícias da Coreia.

O comboio entrou na China na madrugada de terça-feira e deverá chegar a Pequim durante a tarde, segundo o Serviço Nacional de Informações da Coreia do Sul.

Porque é que Kim Jong-un viaja de comboio?

Equipado com quartos e salas de reuniões, o comboio privado de Kim parece ser o seu meio de transporte preferido.

Desde que herdou o poder em 2011, Kim viajou de comboio para o estrangeiro em numerosas ocasiões.

Além de visitar a China, o líder norte-coreano viajou de comboio para a capital vietnamita, Hanói, em 2019, uma viagem que durou quase três dias, e para a cidade russa de Vladivostok, no leste do país, em 2023.

Nesta imagem divulgada pelo Estado, o líder norte-coreano Kim Jong-un (ao centro) é fotografado num comboio que parte de Pyongyang com destino a Pequim AP Photo

De acordo com notícias de jornais sul-coreanos, o comboio de Kim é tão fortemente blindado que só viaja a cerca de 60 quilómetros por hora, o que significa que demora cerca de 20 horas a chegar a Pequim a partir de Pyongyang.

Embora haja rumores de que o seu pai e antecessor Kim Jong-il tinha medo de voar, não parece ser esse o caso do atual governante norte-coreano, que voou para uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Singapura, em 2018.

Embora a Coreia do Norte continue a ser um dos países mais pobres do mundo devido a sanções e a políticas isolacionistas, tanto Kim Jong-il como o seu pai Kim Il-sung terão oferecido jantares opulentos no comboio.

Segundo testemunhas, o serviço de bordo incluía lagosta e churrasco de porco, bem como vinhos franceses caros.

O comboio tem também um auditório e está equipado com televisores de ecrã plano e uma ligação telefónica por satélite, segundo os relatos. Antes do reinado de Kim Jong-un, foram construídas cerca de 20 novas estações especificamente para o comboio da dinastia Kim.

Relações da Coreia do Norte com a China e a Rússia

A viagem de Kim à China marca a sua primeira visita ao país desde 2019 e a quinta visita que efetuou durante os seus 14 anos de governo.

Nesta que será a sua primeira presença num grande evento multilateral, espera-se que Kim tenha reuniões bilaterais com Putin e com o presidente chinês Xi Jinping.

Em declarações à agência noticiosa russa Tass, no domingo, o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, afirmou que o encontro entre Putin e Kim estava "a ser considerado".

Os serviços secretos de Seul sugeriram que Kim poderá também estar ao lado dos líderes chinês e russo na Praça Tiananmen durante o desfile de quarta-feira.

Enquanto as relações entre a Coreia do Norte e a Rússia se estreitaram nos últimos anos devido à sua cooperação no âmbito da guerra total do Kremlin na Ucrânia, os laços entre Pyongyang e a China enfraqueceram.

Os analistas acreditam que Kim estará ansioso por melhorar as relações com Pequim, que é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte.

O presidente norte-coreano também aproveitará a sua estadia em Pequim para falar com outros líderes mundiais, no âmbito dos esforços para reduzir o isolamento do seu país na cena internacional.