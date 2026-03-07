O conflito no Médio Oriente está em curso desde que os EUA e Israel lançaram um ataque militar contra o regime dos Mullah. O Presidente dos EUA, Donald Trump, sublinhou anteriormente que a guerra duraria "4 a 5 semanas". Mais recentemente, afirmou: "Não tenho limite de tempo".

O Comando Central dos EUA do Pentágono terá pedido mais agentes dos serviços secretos militares para apoiar as operações no Irão durante pelo menos 100 dias, possivelmente até setembro. A imprensa americana cita documentos internos.

Entretanto, os preços da energia (petróleo, gasolina, gasóleo, gás) estão a disparar na Alemanha. Este aumento deve-se às incertezas causadas pelos conflitos militares e pelo bloqueio do Estreito de Ormuz. Se a guerra se prolongar de facto, isso poderá ter consequências graves para a Alemanha. O que é que isto significa para as carteiras e os empregos dos alemães?

O professor de economia Christian Kreiß sublinha na Euronews: "Não devemos entrar em pânico agora! Mas a situação tornar-se-á grave se os conflitos se intensificarem e se prolongarem até setembro. "Nessa altura, seria possível que a Alemanha entrasse em recessão e que cinco milhões de pessoas ficassem desempregadas."

Quão perigoso será realmente para a economia alemã se a guerra do Irão se prolongar até setembro? AP Photo

"Os alemães podem pagar menos com a guerra do Irão"

Apenas uma semana após o ataque ao Irão, o preço do petróleo bruto subiu rapidamente para mais de 85 dólares americanos por barril. O gasóleo já ultrapassou há muito a marca dos 2 euros. Os especialistas esperam que os preços do gás, da eletricidade, dos alimentos e de outros bens de consumo aumentem a médio prazo.

"Os preços do gás natural e do petróleo já são quase duas vezes mais altos do que eram antes de 2021, ou seja, antes da guerra na Ucrânia", diz o professor Christian Kreiß. Isto também se aplica aos preços do gás para a indústria.

A Alemanha já se encontra numa situação de "estagnação há seis anos". "Há seis anos que estamos no mesmo nível económico de 2019, o que já afectou há muito os salários reais, com as pessoas a terem menos cinco cêntimos por hora no bolso do que há seis anos".

Professor de Economia Christian Kreiß Christian Kreiß

O historiador económico explica: "Isto significa que, se os preços da energia continuarem a aumentar para além de tudo o resto, a economia alemã ficará simplesmente em apuros. O resultado é um cocktail perigoso de tarifas de Trump, política energética ideológica, indústria em sofrimento e estagnação da Alemanha, ou seja, falta de crescimento". A guerra do Irão vem juntar-se a tudo isto.

"Se a guerra do Irão se prolongar muito mais, os alemães ficarão um pouco mais pobres" Christian Kreiß Historiador económico

A consequência para os alemães: "Depois, com uma guerra no Irão, os alemães poderão comprar muito menos do que precisam para viver. Em termos reais, terão menos dinheiro no bolso, pois terão de pagar mais. Se a guerra do Irão durar muito mais tempo, os alemães ficarão um pouco mais pobres", prevê Kreiß. Isto significa que os cidadãos não beneficiarão de aumentos salariais em termos reais.

Em termos reais, os alemães têm muito menos nos seus bolsos. Os salários reais traduzem-se em gasolina mais cara e, a médio prazo, em contas de gás e eletricidade mais elevadas. AP Photo

"Não há razão para entrar em pânico com a gasolina"

Os salários reais, ou seja, o que se pode realmente comprar, estão a baixar porque estão a ser canalizados para gasolina, gás e eletricidade mais caros. Por conseguinte, os alemães também estão a comprar menos, o que significa que os restaurantes e as lojas estão automaticamente em pior situação. No entanto, a maior parte do preço da gasolina na Alemanha é composta por impostos.

Quanto tempo durará o aumento do preço da gasolina? AP Photo

"Não há razão nenhuma para entrar em pânico com a gasolina", diz Kreiß. "Se o conflito no Irão se agravasse, a gasolina nunca subiria para um preço superior a 3 euros". O preço da gasolina poderia manter-se bem acima dos 2 euros.

Problema das taxas de juro: "Recessão com 5 milhões de desempregados"

O problema explosivo para a Alemanha e para a zona euro, em relação a este conflito, tem muito mais a ver com as taxas de juro. "No caso de uma guerra prolongada, como parece ser o caso, o BCE terá de aumentar as taxas de juro devido à inflação. Mas o aumento das taxas de juro conduzirá a uma recessão", prevê Kreiß, que é professor de Economia na Universidade de Aalen desde 2002.

Isto deve-se ao facto de os empréstimos se tornarem mais caros. "Isto afecta os sectores imobiliário, da construção, industrial e automóvel - investe-se menos porque tudo se torna mais caro."

Nesta altura, é concebível uma "contração da economia", diz Christian Kreiß, antigo banqueiro de investimento. "Os postos de trabalho desaparecem e o desemprego aumenta". A Alemanha tem atualmente três milhões de desempregados.

O aumento das taxas de juro pode significar um desastre económico para muitos sectores. AP Photo

"Há meses que os meus alunos de Baden-Württemberg já não conseguem encontrar trabalho na indústria automóvel. Há cada vez mais congelamentos de recrutamento". Devido à economia já em dificuldades: "A Alemanha pode cair numa recessão com cinco milhões de desempregados".

O problema da recessão: menos receitas fiscais e, por conseguinte, menos receitas públicas. "É por isso que o chanceler Friedrich Merz enfrentaria problemas financeiros crescentes num cenário destes." Seria uma catástrofe para o orçamento de Estado alemão. O desemprego seria crónico e continuaria a aumentar.

A indústria automóvel alemã está em maus lençóis há anos - agora, a guerra do Irão pode piorar ainda mais a situação. AP Photo

Mas: "Estamos ainda muito longe dos números históricos do desemprego. Isso é bom. Três milhões de desempregados são perfeitamente controláveis. Mas cinco milhões não seriam historicamente bons para a paz interna. Sabemos, desde 1924, que o desemprego elevado conduz à agitação, ao conflito e ao crime". Historiador económico Kreiß: "O clima pode mudar."

"O crash da bolsa é mais provável do que nunca"

Também é possível que "os mercados de capitais americanos sofram um abanão", o que significa que "os preços nas bolsas de valores vão cair a pique - as bolsas de valores vão cair", explica Christian Kreiß, que trabalhou como banqueiro durante nove anos, sete dos quais como banqueiro de investimento. As insolvências das empresas ocorrem então com relativa rapidez. Os preços das acções podem cair até 30%. Se o mercado cair mais de 20 por cento, chama-se-lhe crash.

O ex-banqueiro de investimentos afirma: "Neste momento, os mercados de acções estão mais caros do que quase nunca na história. A probabilidade de um abalo, ou seja, de um crash, seria, portanto, mais elevada do que nunca."

Nunca antes foi tão provável que o mercado de acções pudesse cair. AP Photo

Com uma guerra prolongada com o Irão, a não descida das taxas de juro, problemas nos mercados financeiros: "O mais tardar com um crash financeiro e a subida dos preços da energia, o país encontrar-se-ia rapidamente numa situação de 5 milhões de desempregados".

Desemprego em massa para toda a zona euro

E não é só a Alemanha que está em causa. O professor de economia afirma: "O aumento maciço do desemprego poderia afetar toda a zona euro. Sobretudo a Itália e a França". A situação pode "piorar" para eles do que para a Alemanha. A Áustria também seria afetada. "Se a América tem uma constipação, a Europa tem uma pneumonia", diz Kreiß.

A probabilidade de um crash da bolsa seria mais elevada do que nunca. Se a América está constipada, a Europa está com pneumonia". Christian Kreiß Professor de economia

Um sinal de incerteza: o preço do ouro registou uma subida maciça no início de 2026, impulsionado por elevadas incertezas geopolíticas. AP Photo

De facto, os mercados bolsistas estão atualmente sob pressão devido à guerra do Irão. Desde o início da guerra, os mercados bolsistas dos EUA, como o S&P 500 e o Dow Jones, sofreram perdas de até dois por cento por dia, com o Dow a cair mais de 1200 pontos num dia e a terminar o dia com uma queda de 400 pontos. Os mercados mundiais perderam mais de 3,2 biliões de dólares americanos em 48 horas. Enquanto o petróleo Brent subiu para quase 85 dólares por barril. Os preços poderão atingir os três dígitos em setembro.

Se o conflito se agravar, o potencial de colapso é grande. Historicamente, os choques petrolíferos prolongados conduzem a quedas de 20 por cento. Mas também historicamente: os mercados recuperam rapidamente dos choques geopolíticos. Normalmente, ao fim de 45 dias. Se a guerra abrandar, os mercados estabilizam automaticamente.

Afinal, a guerra poderá acabar mais cedo?

Entretanto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, exige a "rendição incondicional" do regime iraniano. Atualmente, isto torna as negociações improváveis. Os EUA e Israel realizam diariamente ataques aéreos e com mísseis, incluindo missões de bombardeiros B-2 que destroem as instalações de lançamento de mísseis do Irão.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não excluiu a possibilidade de apoio terrestre. AP Photo

Os ataques com mísseis do regime dos mulás contra alvos de Israel e dos EUA já diminuíram significativamente. No entanto, o Irão continua a disparar drones e mísseis, provocando incêndios em Israel e ataques a navios no Golfo Pérsico. O regime iraniano está atualmente a resistir, apesar das perdas significativas. Isto pode indicar que o Irão poderá resistir durante pelo menos mais algumas semanas.

O conflito já se estendeu a 11 países e tem sérias implicações regionais. O Presidente dos EUA, Donald Trump, parece querer procurar uma "mudança de regime" no Irão. O resultado da guerra ainda é incerto, pois o conflito é altamente dinâmico.

A guerra do Irão alastrou ao Hezbollah no Líbano, que apoia o regime dos Mullah. Israel está a efetuar ataques aéreos contra o Hezbollah em Beirute. AP Photo

É certo que os ataques aéreos e marítimos intensivos dos EUA e de Israel vão continuar nos próximos dias. O objetivo é destruir as capacidades militares do Irão. Os EUA e Israel querem, obviamente, evitar taticamente invasões terrestres imediatas.

A estratégia de guerra até agora é uma campanha de bombardeamento sustentada até que o Irão esteja tão fraco que seja forçado a negociar e a render-se. Uma invasão terrestre, que Trump ainda não excluiu em princípio, poderia prolongar a guerra durante meses.

No entanto, se o Irão for enfraquecido militarmente mais rapidamente pelos bombardeamentos, se a guerra não se agravar a nível regional e se o Irão não receber qualquer apoio - por exemplo, do Hezbollah, da Rússia ou da China - então é menos provável que a guerra se prolongue por muito mais tempo. Ataques altamente direcionados a bunkers e depósitos de armas poderiam acelerar uma rendição.