Presidente do Irão pede desculpa por ataques a países vizinhos e assegura que o seu país não se renderá a Israel e aos EUA. Trump promete mais ataques para hoje.
Os jornalistas da Euronews continuam a acompanhar os desenvolvimentos no Médio Oriente, exatamente uma semana após os EUA e Israel terem iniciado ataques aéreos contra o Irão, ostensivamente para pressionar Teerão a controlar o seu programa nuclear.
Os ataques iniciais, em 28 de fevereiro, mataram o líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, deixando um vazio de poder no país. Dezenas de altos dirigentes e figuras militares também foram mortos.
Sete dias em que o conflito se espalhou por 16 países, causou a morte de 1.200 pessoas apenas na República Islâmica e várias centenas no Líbano, onde reacendeu a ofensiva israelita contra a milícia xiita do Hezbollah. Os ataques retaliatórios do Irão contra alvos militares dos EUA foram recebidos com raiva e consternação pelos países do Golfo.
Neste sábado, o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, pediu desculpas aos países vizinhos pelos ataques, afirmando que "deixará de atacá-los se não for atacado por esses países" e que o Irão "não se renderá a Israel e aos EUA".
Entretanto, o presidente norte-americano, Donald Trump, diz que o pedido de desculpas é uam renidção e promete mais ataques para hoje.
O Irão “rendeu-se aos vizinhos” e “vai ser duramente atacado”, responde Trump
Donald Trump usou a rede Truth Social para reagir ao pedido de desculpas do presidente do Irão, Masoud Pezeshkian. Na publicação, o presidente dos Estados Unidos diz que o Irão “pediu desculpa e rendeu-se aos vizinhos do Médio Oriente”.
“É a primeira vez em milhares de anos que o Irão perde para os países vizinhos do Médio Oriente”, escreveu, dizendo que os aliados dos EUA na região já lhe agradeceram.
“Eles disseram: ‘Obrigado, Presidente Trump’. Eu disse: ‘De nada!’. O Irão já não é o ‘bully’ do Médio Oriente, mas sim ‘O PERDEDOR DO MÉDIO ORIENTE’, e vai continuar a sê-lo durante muitas décadas até se render ou, mais provavelmente, entrar em colapso total!”
Trump prometeu ainda mais ataques para hoje.
“Hoje, o Irão vai duramente atacado! Áreas e grupos de pessoas que não eram considerados alvos até agora estão sob séria consideração para destruição completa e morte certa”, continuou.
O presidente norte-americano reagiu assim à declaração de Masoud Pezeshkian, que prometeu deixar de atacar os vizinhos se estes também deixarem de atacar o Irão. O presidente iraniano disse ainda que o país não se vai render nem a Israel, nem aos Estados Unidos.
Alemanha e França condenam ataque a capacetes azuis no Líbano
O presidente francês condenou os ataques a uma base da UNIFIL, a missão de paz da ONU no Líbano. Emmanuel Macron considerou o ataque inaceitável e prometeu que França vai manter-se na força de paz, para a qual contribui com 700 efetivos.
Também Berlim condenou o ataque e pediu às forças em conflito para garantirem a segurança das forças de paz.
Segundo a UNIFIL, três capacetes azuis ficaram feridos. Estavam na base de Al Qawzah, no sudeste do país. O ferido mais grave foi transferido para Beirute.
“Qualquer ataque contra as forças de manutenção da paz da UNIFIL constitui uma grave violação do direito internacional humanitário e da Resolução 1701 do Conselho de Segurança, podendo ser considerado um crime de guerra”, escreveu a UNIFIL num comunicado publicado no Telegram.
A UNIFIL diz estar ainda a apurar responsabilidades. Israel e o Hezbollah têm vindo a confrontar-se no sul do Líbano, nos últimos dias, na sequência de ataques do exército israelita.
Mais de 40 mortos em ataques israelitas ao Líbano
Ataques israelitas no leste do Líbano mataram pelo menos 41 pessoas, segundo informações do Ministério da Saúde libanês.
"A série de ataques lançados pelo inimigo israelita contra a cidade de Nabi Chit e as cidades vizinhas do distrito de Baalbek resultou num total de 41 civis mortos e 40 feridos", disse um comunicado do ministério.
As forças especiais do exército israelita dizem ter realizado uma operação para resgatar os restos mortais de Ron Arad. Trata-se de um piloto cujo avião se despenhou sobre o Líbano em 1986. O corpo não foi encontrado.
Aeroporto do Dubai reabre parcialmente
O aeroporto do Dubai já reabriu de forma parcial. No X, os passageiros são avisados para apenas irem para o local caso tenham o voo confirmado. Também a companhia Emirates confirma ter retomado as operações, pedindo desculpa pela confusão.
O aeroporto esteve fechado de forma temporária ao início desta manhã, depois de um ataque de um drone iraniano numa zona perto da infraestrutura. Testemunhas no local falam de uma nuvem de fumo nas redondezas.
A reabertura acontece depois do pedido de desculpas do presidente do Irão. Masoud Pezeshkian prometeu apenas atacar os países vizinhos caso estes lançassem também um ataque.
Pessoas abandonam as suas casas após ataques israelitas no Líbano
Muitas pessoas no Líbano estão a fugir das suas casas depois dos ataques de Israel contra o país, em retaliação a mísseis lançados pelo Hezbollah.
Foto: AP
Rússia forneceu ao Irão informações que podem ajudar Teerão a atacar as forças armadas dos EUA
A Rússia forneceu ao Irão informações que poderiam ajudar Teerão a atacar navios de guerra, aeronaves e outros ativos americanos na região, segundo disseram à AP dois funcionários familiarizados com a inteligência dos EUA sobre o assunto.
Os funcionários falaram sob condição de anonimato e alertaram que a inteligência dos EUA não descobriu que a Rússia está a orientar o Irão sobre o que fazer com as informações, enquanto os EUA e Israel continuam os bombardeamentos e o Irão dispara salvas de retaliação contra ativos e aliados americanos no Golfo Pérsico.
Fonte: AP
Emirados Árabes Unidos suspende todos os voos de e para o Dubai
Numa informação de última hora, a agência AFP reporta que os EAU suspenderam voos comerciais para o Dubai.
Presidente do Irão pede desculpa por ataques a países vizinhos e assegura que o seu país não se renderá
O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, pediu desculpas aos países vizinhos pelos ataques, afirmando que "deixará de os atacar se não for atacado por esses países" e que o seu país "não se renderá a Israel e aos EUA".
Pezeshkian afirmou no sábado que a exigência dos Estados Unidos de uma rendição incondicional é um "sonho que eles deveriam levar para o túmulo".
Os comentários foram feitos enquanto intensos ataques iranianos atingiam os Estados Árabes do Golfo no início da manhã de sábado, enquanto Israel e os Estados Unidos mantinham os seus ataques aéreos contra a República Islâmica.
Houve ataques reiterados na manhã de sábado contra o Bahrein, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.
