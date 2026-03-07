Os jornalistas da Euronews continuam a acompanhar os desenvolvimentos no Médio Oriente, exatamente uma semana após os EUA e Israel terem iniciado ataques aéreos contra o Irão, ostensivamente para pressionar Teerão a controlar o seu programa nuclear.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Os ataques iniciais, em 28 de fevereiro, mataram o líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, deixando um vazio de poder no país. Dezenas de altos dirigentes e figuras militares também foram mortos.

Sete dias em que o conflito se espalhou por 16 países, causou a morte de 1.200 pessoas apenas na República Islâmica e várias centenas no Líbano, onde reacendeu a ofensiva israelita contra a milícia xiita do Hezbollah. Os ataques retaliatórios do Irão contra alvos militares dos EUA foram recebidos com raiva e consternação pelos países do Golfo.

Neste sábado, o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, pediu desculpas aos países vizinhos pelos ataques, afirmando que "deixará de atacá-los se não for atacado por esses países" e que o Irão "não se renderá a Israel e aos EUA".

Entretanto, o presidente norte-americano, Donald Trump, diz que o pedido de desculpas é uam renidção e promete mais ataques para hoje.

${title} ${body}