Últimas publicações
O que é a Assembleia de Peritos do Irão e quem sucederá a Khamenei?

ARQUIVO: O Ayatollah Mohammad Ali Movahedi Kermani lê uma nota durante a primeira sessão da Assembleia de Peritos após a votação que decidiu a nova assembleia em Teerão, 21 de maio de 2024
ARQUIVO: O Ayatollah Mohammad Ali Movahedi Kermani lê uma nota durante a primeira sessão da Assembleia de Peritos após a votação que decidiu a nova assembleia em Teerão, 21 de maio de 2024
Direitos de autor AP Photo
De Euronews Persian
Publicado a
Partilhar
Partilhar Close Button

A morte do aiatola Ali Khamenei mergulhou o Irão numa crise de liderança em tempo de guerra. Um conselho temporário governa o país enquanto a Assembleia de Peritos — cuja sede foi atingida por ataques dos EUA e de Israel na terça-feira — deve escolher um sucessor.

Teerão enfrenta uma crise de liderança sem precedentes após a morte surpreendente do aiatola Ali Khamenei em ataques conjuntos dos EUA e Israel no sábado, com a necessidade urgente do regime de encontrar um sucessor a ser complicada pela guerra em curso — e, mais recentemente, por um ataque ao órgão responsável por escolher o seu substituto.

O edifício da Assembleia de Peritos em Qom foi atingido por ataques israelitas e norte-americanos na terça-feira, de acordo com os meios de comunicação social.

Um oficial de defesa israelita disse aos meios de comunicação social israelitas que o ataque teve como alvo o edifício durante uma votação sobre o sucessor de Khamenei, embora não tenha ficado claro quantos dos 88 membros do órgão estavam presentes.

Sucessão em tempo de guerra

De acordo com a Constituição da República Islâmica, a Assembleia de Peritos, composta por 88 membros, na sua maioria clérigos seniores, tem autoridade para nomear um novo aiatola.

Até que a Assembleia se reúna e decida, a governação passa temporariamente para um conselho provisório de três membros, que Teerão anunciou no domingo.

Este conselho é composto pelo presidente Masoud Pezeshkian, pelo chefe do Poder Judiciário Gholam-Hossein Mohseni-Ejei e pelo aiatola Alireza Arafi, membro do Conselho dos Guardiães selecionado pelo Conselho de Discernimento de Conveniência.

Esta é apenas a segunda vez que o processo constitucional é ativado. A primeira ocorreu em 1989, na sequência da morte do aiatola Ruhollah Khomeini, quando Khamenei foi nomeado seu sucessor, mas a transição foi bastante pacífica, ao contrário do que acontece agora.

Mohseni-Ejei, nomeado por Khamenei em julho de 2021, é considerado um elemento de linha-dura com um histórico em funções judiciais e de acusação durante repressões a manifestantes. Anteriormente, desempenhou o cargo de ministro da Inteligência de 2005 a 2009.

Em janeiro, quando os protestos económicos eclodiram em todo o Irão, Mohseni-Ejei prometeu "nenhuma clemência" para com aqueles a quem chamou de "desordeiros". É considerado um dos potenciais sucessores.

Arafi é vice-presidente da Assembleia de Peritos e dirige seminários religiosos iranianos. Ganhou atenção internacional quando se encontrou com o falecido Papa Francisco no Vaticano em maio de 2022.

De acordo com os meios de comunicação social, Arafi é "um proeminente clérigo da linha dura" e "fiel à ideologia central da República Islâmica". Tal como Mohseni-Ejei, é considerado um potencial sucessor.

A Assembleia de Peritos tem sido alvo de críticas devido à sua falta de independência. O Conselho dos Guardiães, cujos membros foram nomeados por Khamenei, seleciona os candidatos para a Assembleia, o que significa que a oposição ou as vozes dissidentes não estão representadas.

Quem está na corrida?

As especulações sobre os potenciais sucessores incluem Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, que terá obtido o apoio de fações da linha dura e do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC), o exército de linha dura do regime.

O antigo presidente Hassan Rouhani, anteriormente excluído da Assembleia, e Hassan Khomeini, neto de Ruhollah Khomeini e também anteriormente excluído, continuam a ser possíveis candidatos.

Sadeq Amoli Larijani, antigo chefe do sistema judiciário e atual presidente do Conselho de Discernimento de Conveniência do Sistema - um órgão cujo poder advém do seu papel consultivo junto do aiatola - e o seu irmão Ali Larijani são amplamente considerados capazes de preservar o regime sob extrema pressão.

Ali Larijani desempenha atualmente um papel central na coordenação da segurança nacional e tem sido citado como estando associado a medidas repressivas de linha dura. Há apenas algumas semanas, o próprio Khamenei delegou mais poderes a Ali Larijani, especialmente no domínio das relações externas, tornando-o um potencial próximo alvo a ser eliminado.

A família Larijani tem um longo historial de alegações de corrupção, que vieram particularmente à tona durante a presidência de Mahmoud Ahmadinejad, outro líder iraniano morto nos ataques mais recentes.

Cadeia de comando descentralizada

As autoridades iranianas parecem ter antecipado uma grande ação militar e descentralizaram a cadeia de comando antecipadamente.

As declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, sobre os ataques da Guarda Revolucionária Iraniana sugerem que os comandantes regionais e provinciais poderão ter recebido autoridade operacional pré-autorizada caso a alta liderança fosse incapacitada.

Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, afirmou que o país está preparado para uma guerra prolongada.

Related

Se o sistema da República Islâmica sobreviver, a sucessão provavelmente permanecerá dentro da estrutura de poder existente. Mais crucial para o futuro do Irão, a crise atual representa um teste à capacidade do regime de sobreviver durante a guerra e diante de novas pressões políticas e económicas.

Partilhar

