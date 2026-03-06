Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Mulher segura retrato do falecido líder supremo iraniano, aiatola Ali Khamenei, enquanto homem ergue cartaz em farsi a dizer: «Morte à América»
No Comment

Vídeo. Irão: fiéis em Teerão saem à rua após orações de sexta-feira

Últimas notícias:

Com a troca de ataques entre Irão e Israel, fiéis em Teerão saem às ruas em apoio à República Islâmica e repetem apelos à resistência contra Israel e os EUA.

Na capital iraniana, fiéis concentraram-se junto às mesquitas antes de participarem em marchas que juntaram rituais religiosos e mensagens políticas.

Alguns participantes disseram ter vindo manifestar apoio à República Islâmica numa semana marcada por combates intensos. Ataques aéreos atingiram repetidamente alvos em Teerão, enquanto responsáveis iranianos afirmam que o país lançou mísseis balísticos contra Israel em resposta.

Entre a multidão estava Hassan Fathollahi, que participou nas orações com os filhos. Disse que as famílias estavam prontas a apoiar o governo apesar dos riscos. As suas palavras refletiram a mensagem dominante no encontro, onde oradores apelaram à resistência contra Israel e aos Estados Unidos.

Os combates entraram agora no sétimo dia. Ataques israelitas também atingiram Beirute, enquanto o Irão continua a lançar mísseis em retaliação. Responsáveis norte-americanos admitem que a campanha aérea dos Estados Unidos contra o Irão possa intensificar-se nos próximos dias.

