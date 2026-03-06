Vídeo. Irão: fiéis em Teerão saem à rua após orações de sexta-feira

Na capital iraniana, fiéis concentraram-se junto às mesquitas antes de participarem em marchas que juntaram rituais religiosos e mensagens políticas.
Alguns participantes disseram ter vindo manifestar apoio à República Islâmica numa semana marcada por combates intensos. Ataques aéreos atingiram repetidamente alvos em Teerão, enquanto responsáveis iranianos afirmam que o país lançou mísseis balísticos contra Israel em resposta.
Entre a multidão estava Hassan Fathollahi, que participou nas orações com os filhos. Disse que as famílias estavam prontas a apoiar o governo apesar dos riscos. As suas palavras refletiram a mensagem dominante no encontro, onde oradores apelaram à resistência contra Israel e aos Estados Unidos.
Os combates entraram agora no sétimo dia. Ataques israelitas também atingiram Beirute, enquanto o Irão continua a lançar mísseis em retaliação. Responsáveis norte-americanos admitem que a campanha aérea dos Estados Unidos contra o Irão possa intensificar-se nos próximos dias.