Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo duas crianças, e 10 outras ficaram feridas no sábado, quando um míssil russo atingiu um bloco de apartamentos de cinco andares na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. As autoridades locais informaram que se tratou de um impacto direto de um míssil balístico.

O Presidente Volodymyr Zelensky condenou o ataque e apelou a uma reação internacional. Segundo Zelensky, a Rússia utilizou 29 mísseis e 480 drones em ataques contra a Ucrânia durante a noite, visando instalações energéticas em Kiev e na região central do país.

De acordo com dados preliminares, os sistemas de defesa aérea ucranianos abateram 19 mísseis e 453 drones, tendo sido registados nove mísseis e 26 drones de ataque que atingiram 22 locais.

Em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, as equipas de salvamento estavam a vasculhar os escombros à procura de sobreviventes.

Na região de Kiev, foram registados danos provocados por foguetes e drones em três distritos, de acordo com as autoridades locais. Na região sul de Odessa, 80 bombeiros foram chamados para combater grandes incêndios em infraestrutura após um ataque de vários drones. O operador ferroviário estatal ucraniano Ukrzaliznytsia afirmou que os danos nas infra-estruturas ferroviárias levaram à alteração de uma série de rotas na região centro-oeste do país.

"Os parceiros devem responder a estes golpes cruéis contra a vida", escreveu Zelensky numa publicação na plataforma X. A Rússia não desistiu das suas tentativas de destruir as infraestruturas residenciais e críticas da Ucrânia, pelo que o apoio deve continuar. Esperamos trabalhar ativamente com a União Europeia para proporcionar uma maior proteção ao nosso povo. Estou grato a todos os que estão a ajudar a reforçar a nossa defesa".

Desde a invasão da Ucrânia, há quatro anos, a Rússia disparou dezenas de milhares de drones Shahed, de conceção iraniana, para o seu território.

Em resposta aos ataques conjuntos dos EUA e de Israel, o Irão lançou drones semelhantes contra países do Médio Oriente.

Zelensky disse ter recebido um pedido dos EUA para apoiar a defesa contra os drones iranianos no Médio Oriente e ordenou o fornecimento de equipamento e de especialistas ucranianos.

A guerra no Médio Oriente desviou as atenções internacionais do maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e forçou o adiamento de uma nova ronda de conversações entre a Rússia e a Ucrânia, mediada pelos Estados Unidos, prevista para esta semana.