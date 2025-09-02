China e Rússia assinam memorando sobre a construção de gasoduto na Sibéria

Vladimir Putin e Xi Jinping estiverem reunidos em Pequim para uma "troca de pontos de vista aprofundada sobre questões internacionais e regionais de interesse comum", segundo informou a Televisão Central da China.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"Tanto a China como a Rússia atribuem grande importância à igualdade soberana, à ordem jurídica internacional e ao multilateralismo. Devemos continuar a reforçar a cooperação no âmbito das plataformas multilaterais", afirmou Xi Jinping.

O texto da declaração não menciona a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

De acordo com informações oficiais, "as duas partes assinaram mais de 20 documentos bilaterais sobre cooperação nos domínios da energia, aeroespacial, inteligência artificial, agricultura, inspeção e quarentena, saúde, investigação científica, educação e meios de comunicação social".

O presidente chinês afirmou que "as duas partes devem conduzir a cooperação através de grandes projetos e promover uma integração mais profunda dos interesses". Moscovo afirmou que o gasoduto Power of Siberia -2 seria um desses "grandes projetos".

Novo gasoduto na Sibéria

No âmbito das conversações, a Gazprom e a China National Petroleum Corporation (CNPC) assinaram um memorando sobre a construção do gasoduto Power of Siberia-2 e do gasoduto de trânsito Soyuz Vostok através da Mongólia.

Os meios de comunicação social estatais russos publicaram declarações de Alexander Miller, presidente do conselho de administração da empresa russa Gazprom, que afirmou que o gás para a China seria mais barato do que para os consumidores na Europa e que o acordo teria uma duração de 30 anos.

"Deve ser entendido que o projeto de construção do gasoduto Power of Siberia-2 e a construção do gasoduto Soyuz Vostok, o gasoduto de trânsito através da Mongólia e as correspondentes capacidades de transporte de gás na China, agora este será o maior, o mais grande e o mais intensivo projeto de capital na indústria do gás no mundo", disse o chefe da empresa russa.

Miller disse que "as questões relacionadas com o financiamento da construção do gasoduto, bem como as condições comerciais de fornecimento serão agora discutidas e esclarecidas".

A Rússia e a China também concordaram em aumentar o fornecimento de gás através das rotas existentes.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, afirmou que será introduzido um regime de isenção de vistos para os cidadãos russos a partir de 15 de setembro:

"De 15 de setembro de 2025 a 14 de setembro de 2026, haverá uma política experimental de isenção de vistos para os cidadãos russos".

A China absteve-se de condenar a agressão militar russa na Ucrânia, com Kiev e os seus aliados a acusarem Pequim de apoiar a produção militar russa e de exportar tecnologia de dupla utilização.

A União Europeia está a discutir a imposição de sanções secundárias contra os países cujas relações com o Kremlin estão a financiar a guerra.