Xi Jinping e Narendra Modi prometem laços mais fortes num encontro histórico antes da cimeira regional

Nesta fotografia cedida pelo Gabinete do Primeiro-Ministro indiano, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi, à esquerda, e o Presidente chinês Xi Jinping apertam a mão antes do seu encontro
Nesta fotografia cedida pelo Gabinete do Primeiro-Ministro indiano, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi, à esquerda, e o Presidente chinês Xi Jinping apertam a mão antes do seu encontro Direitos de autor  AP/Indian Prime Minister's Office
Direitos de autor AP/Indian Prime Minister's Office
De Jeremiah Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
A visita à China é a primeira visita de Modi desde que as relações entre os dois países se deterioraram depois de soldados chineses e indianos se terem envolvido em confrontos fronteiriços mortais em 2020.

O líder chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, comprometeram-se no domingo a resolver as suas diferenças fronteiriças e a reforçar a cooperação na sua reunião histórica antes da abertura de uma cimeira regional em Tianjin.

A visita à China é a primeira visita de Modi desde que as relações entre os dois países se deterioraram depois de soldados chineses e indianos se terem envolvido em confrontos fronteiriços mortais em 2020. O primeiro-ministro indiano está de visita no âmbito da adesão de Nova Deli à Organização de Cooperação de Xangai, um grupo regional político, económico e de segurança fundado pela China.

No seu discurso de abertura, Modi afirmou que as relações com a China avançaram numa "direção significativa", acrescentando que "existe um ambiente pacífico nas fronteiras após o afastamento".

Xi disse esperar que a reunião de Tianjin "eleve ainda mais" e "promova o desenvolvimento sustentado, saudável e estável das relações bilaterais", de acordo com a emissora estatal CCTV.

Xi: as questões fronteiriças não devem definir as relações

As duas partes "não devem deixar que a questão fronteiriça defina a relação global entre a China e a Índia", afirmou Xi, acrescentando que o desenvolvimento económico de ambos os países deve ser o seu principal objetivo.

"Enquanto se mantiverem empenhados no objetivo global de serem parceiros, e não rivais, e de proporcionarem oportunidades de desenvolvimento, e não ameaças, as relações China-Índia florescerão e avançarão com firmeza", afirmou Xi.

Nesta fotografia fornecida pelo Gabinete do Primeiro-Ministro indiano, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi, à esquerda, e o Presidente chinês Xi Jinping
Nesta fotografia fornecida pelo Gabinete do Primeiro-Ministro indiano, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi, à esquerda, e o Presidente chinês Xi Jinping AP/Indian Prime Minister's Office

No início de agosto, o principal diplomata chinês, Wang Yi, deslocou-se a Nova Deli, onde as duas partes anunciaram a sua aproximação. Os dois governos comprometeram-se a reiniciar as conversações sobre as fronteiras e a retomar a emissão de vistos e os voos diretos.

A visita de Wang coincidiu com a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor direitos aduaneiros de 50% à Índia por causa da compra de petróleo russo, mas o processo de reconstrução dos laços de Deli com Pequim estava em curso há meses.

Este ano assistiu-se a um aumento das visitas oficiais entre a China e a Índia, bem como a discussões sobre a eliminação de algumas restrições às viagens e ao comércio transfronteiriço. Em junho, Pequim abriu os locais sagrados do Tibete aos peregrinos indianos.

No meio das pesadas tarifas aduaneiras impostas pelos EUA a uma série de produtos indianos, que entraram em vigor a 27 de agosto, e da ameaça de um sério golpe no comércio externo da Índia, acredita-se que a Índia tenha começado a procurar novos parceiros e mercados e a fazer esforços para reforçar os já existentes.

