Putin chega à China para uma importante cimeira sobre segurança regional

Nesta fotografia divulgada pela Agência de Notícias Xinhua, o Presidente russo Vladimir Putin, ao centro, chega à cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Tianjin, China, no domingo
Nesta fotografia divulgada pela Agência de Notícias Xinhua, o Presidente russo Vladimir Putin, ao centro, chega à cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Tianjin, China, no domingo Direitos de autor  Guo XuleiXinhua via AP
Direitos de autor Guo XuleiXinhua via AP
De Jeremiah Fisayo-Bambi
Publicado a
Putin está entre uma dúzia de líderes que participam na cimeira de segurança regional, que ocorre num momento crucial das conversações sobre a sua guerra na Ucrânia e demonstra uma forte demonstração de unidade entre os líderes do Sul Global.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou à China no domingo, com um tapete vermelho estendido, para uma cimeira regional extraordinária na cidade portuária de Tianjin, no norte da China, informaram os meios de comunicação social estatais chineses e russos.

Putin está entre uma dúzia de líderes que participam na cimeira regional de segurança, que surge num momento crucial das conversações sobre a guerra na Ucrânia e demonstra uma forte demonstração de unidade entre os líderes do Sul Global.

Putin, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente iraniano deverão reunir-se durante a cimeira, o que, segundo os analistas, representa um possível desafio às abordagens frequentemente incoerentes dos Estados Unidos em relação ao comércio e aos conflitos regionais.

Entre as questões fundamentais para Putin estará o alinhamento das posições de Moscovo e Pequim sobre a guerra na Ucrânia, num contexto de esforços persistentes dos EUA para pôr fim aos combates.

Apesar de a China afirmar que é um mediador neutro no conflito, as duas nações tornaram-se mais próximas desde o início da invasão em 2022.

No início deste mês, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy rejeitou a possibilidade de a China atuar como garantia de segurança no caso de um futuro acordo de paz Rússia-Ucrânia para acabar com a invasão de Moscovo.

"A China ajudou a Rússia abrindo o mercado dos drones", disse Zelenskyy.

Putin elogia as relações Rússia-China

Antes da sua chegada, Putin elogiou no sábado as relações entre Moscovo e Pequim, afirmando que atingiram um "nível elevado sem precedentes", destacando os aspectos estratégicos e económicos da parceria.

O Presidente russo deverá permanecer na China, o seu mais importante aliado, durante quatro dias, numa visita invulgarmente longa para o líder russo.

O Presidente russo Vladimir Putin, à esquerda, o Presidente chinês Xi Jinping, ao centro, e a sua esposa Peng Liyuan, posam para uma fotografia
O Presidente russo Vladimir Putin, à esquerda, o Presidente chinês Xi Jinping, ao centro, e a sua esposa Peng Liyuan, posam para uma fotografia Sergei Bobylev/Sputnik

De acordo com os meios de comunicação social chineses, a Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), que Pequim designa como a "maior de sempre", será utilizada para "traçar o plano para a próxima década de desenvolvimento do bloco".

A SCO é composta pela Rússia, Bielorrússia, China, Índia, Irão, Cazaquistão, Quirguizistão, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Originalmente vista como um contraponto à influência dos EUA na Ásia Central, a organização original ganhou quatro novos membros com a adição da Índia e do Paquistão em 2017, do Irão em 2023 e da Bielorrússia em 2024.

A cimeira de dois dias da SCO poderá esclarecer melhor as questões relacionadas com as actividades e as intenções do grupo.

A cimeira anual, que este ano é organizada pela China, realiza-se poucos dias antes de uma grande parada militar em Pequim para assinalar o 80º aniversário da rendição do Japão no final da Segunda Guerra Mundial.

Putin deverá estar presente na cerimónia, que contará também com a rara presença de Kim Jong-un da Coreia do Norte.

Outras fontes • AP, EBU

