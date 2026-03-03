Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Espanha cancela participação em exercícios dos EUA após ter vetado a utilização de Rota e Morón

ARQUIVO: Caças Eurofighter Typhoon da Força Aérea Italiana operam no espaço aéreo da Lituânia na terça-feira, 12 de setembro de 2023.
ARQUIVO: Caças Eurofighter Typhoon da Força Aérea Italiana operam no espaço aéreo da Lituânia na terça-feira, 12 de setembro de 2023.
Direitos de autor Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.
De Rafael Salido
Publicado a Últimas notícias
Segundo o "El Español", a Força Aérea e Espacial Espanhola cancelou a sua participação nas manobras da Bandeira Vermelha, que se realizariam nos Estados Unidos, na sequência da decisão do governo de Pedro Sánchez de recusar a Washington a utilização de Rota e Morón na sua ofensiva contra o Irão.

A Espanha cancelou a sua participação no exercício aéreo anual Red Flag, nos Estados Unidos, depois de o Governo de Pedro Sánchez ter vetado a utilização das bases de Rota e Morón na ofensiva norte-americana contra o Irão, noticiou (fonte em espanhol) esta terça-feira o jornalista Gastón Trelles, do "El Español".

A Força Aérea e Espacial Espanhola tinha previsto enviar caças para a Base Aérea de Nellis, no Nevada, em março deste ano, mas a participação foi cancelada à última hora, confirmaram fontes militares ao diário espanhol. É a segunda vez consecutiva que Espanha suspende a sua participação nestas manobras, consideradas as mais avançadas do mundo em matéria de combate aéreo.

A última participação espanhola na Red Flag remonta a 2020, quando caças Eurofighter das alas 11 e 14 treinaram ao lado de unidades F-35 dos EUA. Em edições anteriores, Espanha também participou em 2004, 2008, 2016 e 2017 com aviões Eurofighter e F-18.

De acordo com fontes citadas pelo "El Español", a decisão de cancelar o destacamento também responde à baixa participação internacional prevista para esta edição, o que teria reduzido o interesse operacional do exercício.

O Red Flag simula cenários reais de guerra com a utilização de armas, guerra eletrónica e ameaças aéreas complexas, com o objetivo de preparar os pilotos para as suas primeiras missões de combate em condições de máximo realismo.

