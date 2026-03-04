Emirados Árabes Unidos e Qatar afirmam que Irão "ultrapassou linha vermelha" com ataques aéreos

O consulado dos Estados Unidos no Dubai foi atingido durante a noite por um ataque de drones que provocou um incêndio, informou a correspondente da Euronews no Dubai.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Os Emirados Árabes Unidos e o Qatar estão agora muito alinhados no sentido de que o Irão ultrapassou a linha vermelha e perdeu a sua bússola.

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que intercetou três mísseis balísticos e 121 drones dos 129 lançados contra o país durante a noite de 4 de março.

O ministério informou ainda que, desde o início da guerra no Irão, foram lançados 189 mísseis balísticos contra os EAU, 175 dos quais foram "destruídos".

Além disso, foram detetados 941 drones iranianos e 876 foram intercetados. Oito mísseis de cruzeiro foram detetados e destruídos, "causando alguns danos colaterais" e provocando três vítimas mortais de nacionalidades paquistanesa, nepalesa e bangladeshiana.

Um carro da polícia bloqueia uma rua que dá acesso ao consulado dos EUA no Dubai, 4 de março de 2026 AP Photo

O Ministério da Defesa também reiterou que os Emirados Árabes Unidos "condenaram fortemente este ataque militar, considerando-o um ato flagrante de agressão e uma violação flagrante da soberania nacional e do direito internacional".

"O país reserva-se o pleno direito de responder a esta escalada e tomar todas as medidas necessárias para proteger os seus territórios, pessoas e residentes, de forma a garantir a preservação da sua soberania, segurança e estabilidade, e proteger os seus interesses e capacidades nacionais.

Qatar prendeu células da Guarda Revolucionária Iraniana

Num acontecimento significativo que irá repercutir-se nas agências de segurança de toda a Europa, o Qatar anunciou a detenção de duas células que operavam para a Guarda Revolucionária Iraniana no Qatar.

De acordo com a Agência de Notícias do Qatar (QNA), as operações de monitorização e rastreio de precisão resultaram na captura de 10 suspeitos, sete dos quais foram incumbidos de missões de espionagem para recolher informações sobre as infraestruturas vitais e militares do país, ao lado de três outros designados para realizar actividades de sabotagem e treinados na utilização de drones.

Uma nuvem de fumo negro emerge de um armazém na zona industrial da cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, a 1 de março de 2026 AP Photo

As autoridades encontraram também na sua posse localizações e coordenadas de instalações e equipamentos sensíveis, bem como dispositivos de comunicação e equipamento tecnológico. Durante as investigações, os suspeitos confessaram as suas ligações à Guarda Revolucionária Iraniana e afirmaram que tinham sido destacados para realizar missões de espionagem e subversão, informa a agência QNA.

Com a guerra no Médio Oriente a entrar no seu quinto dia, Israel terá retirado secretamente parte do seu pessoal diplomático dos Emirados Árabes Unidos, depois de duas tentativas iranianas de atacar diplomatas israelitas terem sido frustradas nos últimos dias.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel confirmou a evacuação dizendo que "à luz das ameaças concretas contra as missões israelitas nos EAU, e a pedido das autoridades de segurança, o pessoal não essencial foi evacuado dos Emirados Árabes Unidos".

Um alto funcionário israelita disse ao Channel 12 news que os dois ataques faziam parte de "um esforço específico para caçar os diplomatas israelitas" e "já estavam em curso".