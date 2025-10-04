PUBLICIDADE

O exército israelita anunciou no sábado que vai avançar com a primeira fase da proposta do presidente norte-americano Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza e devolver todos os prisioneiros que ainda estão vivos.

O exército disse que os comandantes de Israel tinham dado ordens para "avançar com a prontidão" para a execução do plano.

De acordo com os meios de comunicação social locais, um alto funcionário israelita disse que Israel passou a uma posição apenas defensiva em Gaza e não atacará ativamente mesmo que nenhuma tropa tenha deixado a faixa.

O anúncio foi feito horas depois de Trump ter ordenado a Israel que parasse de bombardear Gaza, após o Hamas ter dito que tinha aceite alguns elementos do seu plano. Trump congratulou-se com a declaração do Hamas, dizendo: "Acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura".

A proposta do presidente dos EUA, apresentada no início desta semana, tem um amplo apoio internacional e foi também apoiada pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Na sexta-feira, o gabinete de Netanyahu disse que Israel estava empenhado em acabar com a guerra que começou quando o Hamas atacou Israel a 7 de outubro de 2023, sem abordar potenciais lacunas com o grupo militante. O líder israelita tem estado sob crescente pressão da comunidade internacional e de Trump para pôr fim ao conflito.

Incerteza apesar da dinâmica

Entretanto, um alto funcionário egípcio afirma que estão em curso conversações para a libertação de reféns, bem como de centenas de prisioneiros palestinianos detidos por Israel e, de acordo com a imprensa, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner deverão viajar para o Egito este fim de semana para ajudar a finalizar os detalhes do plano dos EUA para acabar com a guerra.

De acordo com o funcionário egípcio, os mediadores árabes estão a preparar um diálogo abrangente entre os palestinianos, especialmente destinado a unificar a posição palestiniana em relação ao futuro de Gaza.

No sábado, a Jihad Islâmica Palestiniana, o segundo grupo militante mais poderoso em Gaza, disse que aceitou a resposta do Hamas ao plano de Trump. O grupo tinha anteriormente rejeitado a proposta dias antes.

Related Trump pede a Israel que pare de bombardear Gaza depois de o Hamas ter aceite parcialmente o seu plano de paz

Mas apesar da atual dinâmica, muitas questões permanecem, especialmente porque o segundo aniversário do ataque do Hamas, que desencadeou a guerra em 7 de outubro de 2023, chega na terça-feira.

De acordo com o plano de paz de Trump, o Hamas libertaria os restantes 48 reféns - cerca de 20 dos quais se acredita estarem vivos - num prazo de três dias. O Hamas renunciaria também ao poder e desarmar-se-ia.

Em troca, Israel interromperia a sua ofensiva e retiraria de grande parte do território, libertaria centenas de prisioneiros palestinianos e permitiria a entrada de ajuda humanitária e a eventual reconstrução.

Pessoas olham para fotografias de reféns detidos pelo Hamas em Gaza, em Jerusalém, sábado, 4 de outubro de 2025. Letreiro em hebraico: "não nos esqueçam" (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O Hamas afirmou que está disposto a libertar os reféns e a entregar o poder a outros palestinianos, mas que outros aspectos do plano requerem mais consultas entre os palestinianos. A declaração oficial também não abordou a questão da desmilitarização do Hamas, uma parte fundamental do acordo.

De acordo com um relatório do Washington Post, o negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, e outras figuras políticas fora de Gaza estão dispostos a concordar com a proposta "apesar das reservas significativas", enquanto Izz al-Din Haddad, o comandante do Hamas em Gaza, está disposto a desistir do armamento ofensivo do grupo terrorista, como os foguetes, mas quer manter as suas armas "defensivas", como as espingardas de assalto.

Amir Avivi, um general israelita reformado e presidente do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, disse que, embora Israel possa dar-se ao luxo de parar de disparar durante alguns dias em Gaza para que os reféns possam ser libertados, retomará a sua ofensiva se o Hamas não depor as armas.

Pessoas de luto assistem ao funeral dos palestinianos mortos num ataque do exército israelita, no exterior do Hospital Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, sábado, 4 de outubro de 2025. (AP Photo/ Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Apesar de os meios de comunicação social israelitas terem afirmado que as Forças de Defesa Israelitas tinham passado a operações defensivas, as autoridades da Faixa de Gaza afirmaram que os disparos israelitas mataram seis pessoas em toda a Faixa de Gaza no sábado.

De acordo com o pessoal médico e as autoridades de Gaza, um ataque matou quatro pessoas numa casa na Cidade de Gaza e outro matou mais duas na cidade de Khan Younis, no sul do país.

No sábado, o porta-voz do exército israelita, em língua árabe, advertiu os palestinianos numa declaração contra o regresso à zona a norte de Wadi Gaza, descrevendo-a como uma zona de combate

"Para vossa segurança, evitem regressar ao norte ou aproximar-se das zonas onde as forças das IDF estão a operar em qualquer parte da Faixa de Gaza, incluindo as regiões do sul", lê-se no comunicado.