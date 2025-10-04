Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Exército israelita anuncia mudança para operações defensivas em Gaza no âmbito do plano de Trump, noticia a imprensa local

Fogo e fumo após um bombardeamento do exército israelita em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, sábado, 4 de outubro de 2025.(AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Fogo e fumo após um bombardeamento do exército israelita em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, sábado, 4 de outubro de 2025.(AP Photo/Abdel Kareem Hana) Direitos de autor  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Jeremiah Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O anúncio foi feito horas depois de Trump ter ordenado a Israel que parasse de bombardear Gaza, após o Hamas ter dito que tinha aceite alguns elementos do seu plano.

PUBLICIDADE

O exército israelita anunciou no sábado que vai avançar com a primeira fase da proposta do presidente norte-americano Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza e devolver todos os prisioneiros que ainda estão vivos.

O exército disse que os comandantes de Israel tinham dado ordens para "avançar com a prontidão" para a execução do plano.

De acordo com os meios de comunicação social locais, um alto funcionário israelita disse que Israel passou a uma posição apenas defensiva em Gaza e não atacará ativamente mesmo que nenhuma tropa tenha deixado a faixa.

O anúncio foi feito horas depois de Trump ter ordenado a Israel que parasse de bombardear Gaza, após o Hamas ter dito que tinha aceite alguns elementos do seu plano. Trump congratulou-se com a declaração do Hamas, dizendo: "Acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura".

A proposta do presidente dos EUA, apresentada no início desta semana, tem um amplo apoio internacional e foi também apoiada pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Na sexta-feira, o gabinete de Netanyahu disse que Israel estava empenhado em acabar com a guerra que começou quando o Hamas atacou Israel a 7 de outubro de 2023, sem abordar potenciais lacunas com o grupo militante. O líder israelita tem estado sob crescente pressão da comunidade internacional e de Trump para pôr fim ao conflito.

Incerteza apesar da dinâmica

Entretanto, um alto funcionário egípcio afirma que estão em curso conversações para a libertação de reféns, bem como de centenas de prisioneiros palestinianos detidos por Israel e, de acordo com a imprensa, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner deverão viajar para o Egito este fim de semana para ajudar a finalizar os detalhes do plano dos EUA para acabar com a guerra.

De acordo com o funcionário egípcio, os mediadores árabes estão a preparar um diálogo abrangente entre os palestinianos, especialmente destinado a unificar a posição palestiniana em relação ao futuro de Gaza.

No sábado, a Jihad Islâmica Palestiniana, o segundo grupo militante mais poderoso em Gaza, disse que aceitou a resposta do Hamas ao plano de Trump. O grupo tinha anteriormente rejeitado a proposta dias antes.

Related

Mas apesar da atual dinâmica, muitas questões permanecem, especialmente porque o segundo aniversário do ataque do Hamas, que desencadeou a guerra em 7 de outubro de 2023, chega na terça-feira.

De acordo com o plano de paz de Trump, o Hamas libertaria os restantes 48 reféns - cerca de 20 dos quais se acredita estarem vivos - num prazo de três dias. O Hamas renunciaria também ao poder e desarmar-se-ia.

Em troca, Israel interromperia a sua ofensiva e retiraria de grande parte do território, libertaria centenas de prisioneiros palestinianos e permitiria a entrada de ajuda humanitária e a eventual reconstrução.

Pessoas olham para fotografias de reféns detidos pelo Hamas em Gaza, em Jerusalém, sábado, 4 de outubro de 2025. Letreiro em hebraico diz: "não nos esqueçam" (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
Pessoas olham para fotografias de reféns detidos pelo Hamas em Gaza, em Jerusalém, sábado, 4 de outubro de 2025. Letreiro em hebraico: "não nos esqueçam" (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O Hamas afirmou que está disposto a libertar os reféns e a entregar o poder a outros palestinianos, mas que outros aspectos do plano requerem mais consultas entre os palestinianos. A declaração oficial também não abordou a questão da desmilitarização do Hamas, uma parte fundamental do acordo.

De acordo com um relatório do Washington Post, o negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, e outras figuras políticas fora de Gaza estão dispostos a concordar com a proposta "apesar das reservas significativas", enquanto Izz al-Din Haddad, o comandante do Hamas em Gaza, está disposto a desistir do armamento ofensivo do grupo terrorista, como os foguetes, mas quer manter as suas armas "defensivas", como as espingardas de assalto.

Amir Avivi, um general israelita reformado e presidente do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, disse que, embora Israel possa dar-se ao luxo de parar de disparar durante alguns dias em Gaza para que os reféns possam ser libertados, retomará a sua ofensiva se o Hamas não depor as armas.

Pessoas de luto assistem ao funeral de palestinianos mortos num ataque do exército israelita, no exterior do Hospital Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, sábado, 4 de outubro de 2025. (AP Photo/
Pessoas de luto assistem ao funeral dos palestinianos mortos num ataque do exército israelita, no exterior do Hospital Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, sábado, 4 de outubro de 2025. (AP Photo/ Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Apesar de os meios de comunicação social israelitas terem afirmado que as Forças de Defesa Israelitas tinham passado a operações defensivas, as autoridades da Faixa de Gaza afirmaram que os disparos israelitas mataram seis pessoas em toda a Faixa de Gaza no sábado.

De acordo com o pessoal médico e as autoridades de Gaza, um ataque matou quatro pessoas numa casa na Cidade de Gaza e outro matou mais duas na cidade de Khan Younis, no sul do país.

No sábado, o porta-voz do exército israelita, em língua árabe, advertiu os palestinianos numa declaração contra o regresso à zona a norte de Wadi Gaza, descrevendo-a como uma zona de combate

"Para vossa segurança, evitem regressar ao norte ou aproximar-se das zonas onde as forças das IDF estão a operar em qualquer parte da Faixa de Gaza, incluindo as regiões do sul", lê-se no comunicado.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Protestos em massa e indignação global após Israel intercetar frota de ajuda humanitária a Gaza

Putin avisa Trump: fornecimento de mísseis Tomahawk a Kiev pode prejudicar as relações

De Roma a Barcelona e Lisboa: milhares de pessoas em manifestações pró-Palestina