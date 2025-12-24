O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, voltou atrás na promessa feita na terça-feira de que Israel iria criar colonatos em Gaza, na sequência de críticas de que a declaração vai contra o plano de paz liderado pelos EUA para a Faixa de Gaza.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Falando num colonato israelita na Cisjordânia, Katz disse que "com a ajuda de Deus", Israel iria estabelecer grupos pioneiros no norte de Gaza "no lugar dos colonatos que foram evacuados".

"Fá-lo-emos da forma correta e no momento oportuno", acrescentou. O vídeo espalhou-se nas redes sociais e foi amplamente criticado.

Horas depois, o gabinete de Katz divulgou um comunicado esclarecendo que o seu comentário foi feito num "contexto de segurança", reiterando que Israel "não tem intenção de estabelecer colonatos na Faixa de Gaza."

A declaração de Katz entra em conflito com o plano de cessar-fogo de 20 pontos do presidente dos EUA, Donald Trump, e com comentários anteriores do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que tem repetidamente excluído a possibilidade de ocupar Gaza.

Entretanto, o plano de cessar-fogo mediado pelos EUA apela à retirada quase total das forças israelitas e não menciona os colonatos israelitas no enclave.

"Quanto mais Israel provocar, menos os países árabes quererão trabalhar com eles", afirmou um alto funcionário dos EUA, que falou sob condição de anonimato, condenando a declaração de Katz.

Washington espera que "todas as partes cumpram os compromissos que assumiram" no âmbito do plano de cessar-fogo, acrescentou.

Katz referia-se às unidades militares Nahal que, no passado, permitiam aos jovens combinar atividades pioneiras com o serviço militar.

Muitos dos postos avançados estabelecidos pela unidade evoluíram para colónias de pleno direito.

Israel evacuou os seus colonatos em Gaza e retirou todas as suas tropas ao abrigo do Plano de Retirada de 2005.

Alguns responsáveis da coligação de extrema-direita de Netanyahu apelaram anteriormente a Israel para que reconstruísse os colonatos em Gaza na sequência do ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel e da subsequente guerra entre Israel e o Hamas.

Violência dos colonos israelitas na Cisjordânia continua

Durante a noite de terça-feira, colonos israelitas atacaram uma casa palestiniana na Cisjordânia ocupada, segundo uma fonte palestiniana.

Os colonos partiram uma porta e uma janela e dispararam gás lacrimogéneo dentro de uma casa na cidade de "As Samu". Três crianças palestinianas tiveram de ser levadas de urgência para o hospital.

Os atacantes também mataram três ovelhas e feriram outras quatro no estábulo, segundo as autoridades.

Um rapaz palestiniano mostra uma das ovelhas que ficou ferida durante um ataque dos colonos israelitas na cidade de As Samu', perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia, na terça-feira, 23 de dezembro de 2025. AP Photo/Mahmoud Illean

A Comissão de Colonização e Resistência ao Muro, um gabinete que documenta os ataques no seio de um organismo governamental palestiniano, divulgou imagens de CCTV em que se vêem cinco colonos com máscaras e vestuário escuro, alguns equipados com bastões.

A polícia diz que está a investigar o incidente e acrescentou que prendeu cinco colonos por suspeita de invasão de terras palestinianas, danos a propriedades e distribuição de gás pimenta, em vez de gás lacrimogéneo.

O ataque marcou o segundo ataque contra a família em menos de dois meses, disse um funcionário da comissão, acrescentando que "faz parte de um padrão sistemático e contínuo de violência dos colonos contra civis palestinianos, os seus bens e os seus meios de subsistência, levado a cabo impunemente sob a proteção da ocupação israelita."

Os ataques dos colonos israelitas aumentam frequentemente durante a época da colheita da azeitona, de setembro a novembro, um período crítico para o rendimento dos palestinianos.

Durante a colheita da azeitona em outubro, os colonos em todo o território lançaram uma média de oito ataques diários, de acordo com o gabinete humanitário das Nações Unidas.

Na Cisjordânia vivem cerca de 3 milhões de palestinianos e mais de meio milhão de colonos israelitas.

A comunidade internacional considera os colonatos da Cisjordânia ilegais à luz do direito internacional, o que Israel contesta.