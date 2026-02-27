Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Enlutados transportam os corpos de dois membros do Hamas mortos num ataque israelita, no Hospital Shifa, na Cidade de Gaza
No Comment

Vídeo. Gaza assinala Ramadão de luto sob cessar-fogo

Últimas notícias:

O Ramadão em Gaza decorre entre luto, casas destruídas e deslocações em massa, enquanto o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, alerta para consequências duradouras.

No início da segunda semana do Ramadão, muitas famílias assinalam o mês sagrado longe de casa, enquanto outras continuam à procura de familiares que se acredita que estejam debaixo dos escombros.

Famílias palestinianas juntaram-se no Hospital Al-Shifa, depois dos ataques noturnos de drones israelitas, de 26 de fevereiro, terem provocado a morte de várias pessoas, entre as quais agentes da polícia e civis, segundo responsáveis locais. Corpos foram transportados no meio da multidão, uma imagem que se tornou familiar, apesar do cessar-fogo em vigor desde o final de 2025.

Os hospitais continuam a receber vítimas, alimentando o receio de que a estabilidade permaneça fora de alcance, após meses de guerra e deslocações.

O alto-comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Türk, alertou que a continuação das operações militares e das deslocações forçadas pode alterar de forma permanente as comunidades palestinianas, acusações que Israel rejeita, afirmando que as suas ações visam grupos armados.

