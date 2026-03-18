Iranianos celebram Festival do Fogo, apesar de tentativas da polícia para evitar festejos

Os iranianos celebraram o Festival do Fogo, apesar de o país estar em guerra e de o regime dos aiatolas ter proibido a pirotecnia.

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Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver encontros nas ruas com foliões à volta das fogueiras em danças típicas acompanhadas por fogo de artifício, numa das tradições mais antigas da cultura persa, cumprida anualmente.

Reza Pahlavi, filho do último xá do Irão, pediu à população que levasse a cabo os festejos, ao mesmo tempo que fez um apelo aos Estados Unidos (EUA) e Israel para que protegessem os civis das forças de segurança da Republica Islâmica.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deixou uma mensagem semelhante, encorajando os iranianos a desfrutarem da ocasião e garantindo que Israel estava a vigiar tudo o que se passava do alto.

As forças de segurança tentaram conter as celebrações com incursões a residências em Teerão. Vídeos gravados por habitantes da capital iraniana mostram momentos em que polícias entram num complexo de apartamentos e entoam palavras de ordem enquanto se ouvem tiros.

As autoridades iranianas manifestaram preocupação com o que descreveram como "o uso indevido das celebrações por parte dos soldados israelitas".

O Chaharshanbe Suri é um festival antigo no Irão que acontece na última quarta-feira antes do início do ano novo no calendário persa. Os iranianos saltam sobre as chamas num ato simbólico que, acreditam, deixa para trás a tristeza e negatividade.

Nos últimos anos, a República Islâmica tem-se oposto a estas celebrações, e os jovens costumam aproveitar a ocasião para mostrar descontentamento com as políticas do regime.