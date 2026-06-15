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Dois ciclistas, vestidos de príncipe e princesa, posam para uma fotografia
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Vídeo. Reino Unido: "World Naked Bike Ride" regressa às ruas de Londres

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Centenas de ciclistas participaram em Londres, a 14 de junho, na World Naked Bike Ride, um passeio anual que alia humor, alertas ambientais e apelos a mais segurança rodoviária.

Realizou-se a 14 de junho, nas ruas de Londres, a edição anual da World Naked Bike Ride, iniciativa que pretende promover a segurança dos ciclistas e a consciência ambiental. Os participantes passaram por pontos emblemáticos como o monumento à rainha Vitória e o Parlamento britânico, muitos com o corpo pintado e slogans para chamar a atenção para a sua mensagem.

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Os organizadores explicaram que o evento pretende lembrar aos automobilistas que os ciclistas são utilizadores legítimos da estrada e que merecem espaço e proteção adequados. O percurso atraiu muitos curiosos e turistas em vários pontos da capital.

Para além do ambiente colorido, a iniciativa chamou a atenção para as preocupações com a segurança rodoviária no Reino Unido. Serena, participante de 23 anos, afirmou que ela e amigos já sofreram várias colisões com veículos e querem que os condutores estejam mais atentos aos utilizadores mais vulneráveis da via. Outros descreveram a marcha como uma celebração da liberdade do corpo e uma forma pacífica de protesto. Entre as mensagens pintadas nos corpos dos ciclistas havia apelos à proteção das florestas tropicais e à redução da dependência do petróleo.

A World Naked Bike Ride realiza-se em cidades de todo o mundo e tornou-se uma plataforma regular para ativistas que ligam a mobilidade sustentável às questões ambientais. O evento de Londres, que costuma reunir várias centenas de participantes, teve lugar a 14 de junho de 2026, assinalando mais um regresso às ruas após as edições dos anos anteriores.

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