Israel aprova proposta para 19 novos colonatos judaicos na Cisjordânia

O Conselho de Ministros de Israel aprovou uma proposta para a criação de 19 novos colonatos judeus na Cisjordânia ocupada, informou no domingo o ministro das Finanças de extrema-direita, numa altura em que o Governo avança com uma construção excessiva no território que ameaça ainda mais a possibilidade de um Estado palestiniano.

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O número total de novos colonatos nos últimos anos ascende assim a 69, um novo recorde, segundo o ministro das Finanças, Betzalel Smotrich, que tem promovido uma agenda de expansão dos colonatos na Cisjordânia. Os mais recentes incluem dois que foram anteriormente evacuados durante um plano de desmobilização de 2005.

A aprovação aumenta em quase 50% o número de colonatos na Cisjordânia durante o mandato do atual governo de extrema-direita. Em 2022, existiam 141 colonatos na Cisjordânia. Após a última aprovação, existem 210, de acordo com o Peace Now, grupo de esquerda israelita que defende a paz interna e externa para Israel.

Os colonatos são amplamente considerados ilegais ao abrigo do direito internacional.

Colonatos são o mais recente golpe contra o Estado palestiniano

A aprovação surge no momento em que os EUA pressionam Israel e o Hamas a avançar com a segunda fase do cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor a 10 de outubro. O plano negociado com os EUA prevê um possível "caminho" para um Estado palestiniano, algo que os colonatos pretendem impedir.

A decisão do Conselho de Ministros incluiu a legalização retroativa de alguns postos avançados de colonatos previamente estabelecidos ou de bairros de colonatos existentes, bem como a criação de colonatos em terrenos para onde os palestinianos foram retirados, informou o Ministério das Finanças. Os colonatos podem variar em tamanho, desde uma única habitação até um conjunto de edifícios altos.

O ministério disse que dois dos colonatos legalizados na última aprovação são Kadim e Ganim, que foram dois dos quatro colonatos da Cisjordânia desmantelados em 2005, como parte da retirada de Israel da Faixa de Gaza. Houve várias tentativas de os reinstalar depois de o governo de Israel ter revogado, em março de 2023, uma lei de 2005 que evacuava os quatro postos avançados e impedia os israelitas de voltarem a entrar nas áreas.

Israel ocupou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza - áreas reivindicadas pelos palestinianos para um futuro Estado - na guerra de 1967. Instalou mais de 500 mil judeus na Cisjordânia, para além de mais de 200 mil na contestada Jerusalém Oriental.

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O governo de Israel é dominado por defensores de extrema-direita do movimento dos colonos, incluindo Smotrich e o ministro do Gabinete Itamar Ben-Gvir, que supervisiona a força policial do país.

A expansão dos colonos foi agravada por uma vaga de ataques contra palestinianos na Cisjordânia nos últimos meses.

Durante a colheita da azeitona em outubro, os colonos em todo o território lançaram uma média de oito ataques diários, o maior número desde que o gabinete humanitário das Nações Unidas começou a recolher dados em 2006. Os ataques continuaram em novembro, tendo a ONU registado pelo menos mais 136 até 24 de novembro.

Os colonos queimaram carros, profanaram mesquitas, saquearam instalações industriais e destruíram terrenos agrícolas. As autoridades israelitas pouco fizeram para além de condenar ocasionalmente a violência.

2 palestinianos mortos em confrontos na Cisjordânia, segundo o ministério

O ministério da Saúde palestiniano em Ramallah afirmou que dois palestinianos, incluindo um jovem de 16 anos, foram mortos em confrontos com os militares israelitas no sábado à noite na parte norte da Cisjordânia.

Os militares israelitas disseram que um militante foi baleado e morto depois de ter atirado um bloco contra as tropas em Qabatiya, e outro militante foi morto depois de ter atirado explosivos contra as tropas que operavam na cidade de Silat al-Harithiya.

O ministério da Saúde palestiniano identificou o palestiniano morto em Qabatiya como Rayan Abu Muallah, de 16 anos.

Os meios de comunicação social palestinianos divulgaram imagens de videovigilância do incidente, em que o jovem parece sair de um beco e é alvejado pelas tropas quando se aproxima delas sem arremessar nada. Os militares israelitas afirmaram que o incidente está a ser analisado.

O ministério da Saúde identificou o segundo homem como Ahmad Ziyoud, 22 anos.

As forças armadas israelitas intensificaram as operações militares na Cisjordânia desde o ataque de 7 de outubro de 2023, liderado pelo Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza.