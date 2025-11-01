A Cruz Vermelha afirma ter transferido para Israel, ao fim do dia de sexta-feira, os restos mortais de três pessoas não identificadas, que ainda estão a ser examinados por peritos forenses israelitas. Um oficial militar israelita afirma que estes podem não ser os corpos dos reféns desaparecidos.

A fonte, que falou à Associated Press sob condição de anonimato por não estar autorizada a falar com os meios de comunicação social, disse que os restos mortais tinham sido anteriormente entregues à Cruz Vermelha pelo Hamas em Gaza.

A entrega segue-se à devolução por Israel dos corpos de 30 palestinianos às autoridades de Gaza, na sexta-feira. Esta troca foi concluída depois de os militantes terem entregue os restos mortais de dois reféns, num sinal de que o tenso acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas está a avançar, embora de forma gradual.

A troca ocorreu apesar dos ataques israelitas a Gaza esta semana, que mataram mais de 100 palestinianos. As autoridades israelitas afirmam que os ataques aéreos ao enclave foram efectuados depois de um soldado israelita, estacionado em Gaza, ter sido morto em confrontos e escaramuças.

Os corpos foram também transferidos, tendo a Cruz Vermelha servido de intermediária. A devolução dos restos mortais dos palestinianos foi confirmada por um médico do Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, no sul do país, onde os profissionais de saúde se esforçavam por identificá-los.

Corpos de palestinianos não identificados devolvidos por Israel no âmbito do acordo de cessar-fogo são levados para o Hospital Nasser em Khan Younis, Faixa de Gaza, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

As fotografias mostram os restos mortais dos palestinianos, em sacos de cadáveres brancos, dispostos em filas no interior do recinto do Hospital Nasser. As autoridades sanitárias de Gaza têm tido dificuldade para identificar os corpos por não terem acesso a kits de ADN.

Esta entrega eleva o número de corpos palestinianos devolvidos por Israel desde a entrada em vigor, a 10 de outubro, de um frágil cessar-fogo mediado pelos EUA, para 225. Apenas 75 desses corpos foram identificados pelas famílias, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Não está claro se os corpos devolvidos foram mortos em Israel durante os ataques de 7 de outubro de 2023 liderados pelo Hamas, se morreram sob custódia israelita, como detidos, ou se foram recuperados de Gaza pelas tropas durante a guerra.

Os corpos devolvidos foram "despedaçados e exumados", disse Munir al-Bursh, diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza, numa publicação nas redes sociais.

"A sua carne derreteu-se, os seus rostos foram apagados pelo fogo, deixando para trás apenas ossos e dentes", acrescentou.

Os militares israelitas afirmaram anteriormente que todos os corpos devolvidos até à data são de combatentes do Hamas. Os militares afirmaram que actuam em conformidade com o direito internacional. No entanto, as famílias dos corpos identificados afirmam que não se trata de combatentes.

Corpos de palestinianos não identificados devolvidos por Israel como parte do acordo de cessar-fogo são colocados num armazém no Hospital Nasser, Gaza, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O Hamas já devolveu todos os 20 reféns vivos, além dos restos mortais de 17 falecidos desde o início do cessar-fogo. 11 outros ainda estão em Gaza e devem ser entregues nos termos do acordo, conforme a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump.

Israel disse que nove corpos dos restantes reféns mortos eram de cidadãos israelitas, enquanto os outros dois eram trabalhadores da Tailândia e da Tanzânia.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ameaçou repetidamente retomar os combates se os corpos não forem devolvidos rapidamente. O Hamas foi obrigado a entregar todos os reféns restantes, vivos e mortos, na segunda-feira, 13 de outubro.

O grupo sediado em Gaza declarou, no entanto, que o processo será moroso, uma vez que a maior parte dos restos mortais dos reféns está enterrada sob escombros pesados e requer grandes esforços de escavação.

O grupo também pediu em várias ocasiões maquinaria pesada para poder recuperar os corpos e entregá-los, mas Israel recusou-se a fornecer esse equipamento.

O Hamas também acusou Israel de mais de 50 violações da trégua até agora, desde abrir fogo sobre os palestinianos, patrocinar rebeldes armados para incitar ao caos e limitar a ajuda, e apelou à comunidade internacional para que garanta que Israel cumpra os termos do acordo.