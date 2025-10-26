Hamas alarga busca de corpos de reféns em Gaza e Egito junta-se ao esforço

Uma primeira coluna egípcia de veículos com equipamento pesado, incluindo escavadoras e bulldozers, entrou em Gaza no sábado para ajudar nos esforços de busca dos restantes corpos de reféns israelitas.

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Nos termos do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos (EUA), Israel concordou em devolver 15 corpos de palestinianos presos por cada corpo de um refém israelita. Até à data, Israel devolveu 195 corpos palestinianos e o Hamas 18 corpos israelitas.

No início do mês, o Hamas libertou todos os 20 reféns israelitas vivos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que está a "observar de muito perto", para garantir que os corpos são devolvidos no prazo de 48 horas. "Alguns dos corpos são difíceis de alcançar, mas outros podem ser devolvidos agora e, por alguma razão, não o estão a fazer", escreveu Trump na Truth Social, a sua plataforma de comunicação na internet.

Nos últimos cinco dias, o Hamas não conseguiu libertar qualquer corpo, uma vez que a destruição maciça do enclave dificultou seriamente os esforços de busca. Os corpos estão enterrados no subsolo, disse o principal negociador do grupo militante a um meio de comunicação egípcio. Além disso, é necessário equipamento especial para recuperar os cadáveres enterrados sob os escombros.

Edifícios destruídos durante a ofensiva aérea e terrestre israelita são vistos no campo de Al-Shati, na cidade de Gaza, sexta-feira, 24 de outubro de 2025. AP Photo/Abdel Kareem Hana

No domingo, o Hamas alargou as suas buscas a novas zonas da Faixa de Gaza para procurar os restantes 13 corpos, disse o chefe do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya.

Na semana passada, uma coluna turca de viaturas entrou em Gaza e começou a limpar os destroços das ruas de Khan Younis, no sul do exclave palestiniano. As autoridades locais estimam que cerca de 800 toneladas de entulho se acumularam na cidade em resultado dos bombardeamentos de Isarel.

Israel ataca campo de refugiados pela segunda vez numa semana

Entretanto, as forças israelitas atacaram o campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, no sábado à noite, ferindo pelo menos quatro pessoas, informaram as autoridades do Hospital Awda.

É a segunda vez que Israel ataca o campo numa semana.

As forças armadas israelitas afirmaram que o ataque visava militantes associados ao grupo Jihad Islâmica que planeava atacar as tropas israelitas, mas o grupo negou que estivesse a preparar um ataque.

O Hamas disse que a ofensiva foi uma clara violação do acordo de cessar-fogo e acusou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de tentar sabotar a trégua

"É claro que também impedimos os perigos quando estão a ser formados, antes de serem executados, como fizemos ontem na Faixa de Gaza", disse Netanyahu em resposta ao ataque, no início da sua reunião semanal do Conselho de Ministros no domingo.