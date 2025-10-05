Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Abertura das assembleias de voto nas primeiras eleições legislativas na Síria desde a queda de Assad

Uma urna de voto é colocada no edifício do governador de Latakia, onde decorrerá a votação para as eleições parlamentares, na cidade costeira de Latakia, no domingo, 5 de outubro de 2025
Uma urna de voto é colocada no edifício do governador de Latakia, onde decorrerá a votação para as eleições parlamentares, na cidade costeira de Latakia, no domingo, 5 de outubro de 2025 Direitos de autor  Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All right reserved
Direitos de autor Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All right reserved
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

As eleições para a Assembleia Popular da Síria tiveram início na maioria das províncias do país, com exceção de Sweida e das zonas controladas pelas FDS, com 1 570 candidatos, incluindo o primeiro judeu desde a guerra de 1967.

O processo de votação para a eleição dos membros da Assembleia Popular, nas primeiras eleições parlamentares após a queda do regime de Bashar al-Assad, começou esta manhã na maioria das províncias sírias, com os centros eleitorais acreditados a abrirem as portas para os membros dos corpos eleitorais votarem de acordo com os procedimentos estabelecidos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A província de Sweida e as zonas controladas pelas Forças Democráticas Sírias (FDS) ficaram de fora do processo eleitoral por razões de segurança, tal como foi anteriormente declarado pelo Alto Comité Eleitoral (HEC).

De acordo com o porta-voz do HEC, Nawar Najma, as urnas fecharão inicialmente às 12 horas, com a possibilidade de prolongar o período de votação até às 16 horas, caso nem todos os membros dos órgãos eleitorais concluam a votação.

Os resultados preliminares das eleições serão anunciados no mesmo dia, uma vez concluídos os processos de contagem e auditoria, disse Najma.

A nova Assembleia Popular é eleita de acordo com um sistema eleitoral provisório emitido pelo presidente de transição da Síria, Ahmad al-Sharaa, a 20 de agosto, e é composta por 210 membros.

De acordo com o sistema aprovado, dois terços dos membros (140 membros) são eleitos através de corpos eleitorais compostos por 6.000 eleitores de várias províncias sírias, enquanto o presidente de transição nomeia o terço restante (70 membros). Al-Sharaa nomeou também o comité de aprovação das candidaturas, que aprovou 1.570 candidatos.

O chefe do Comité Eleitoral Superior, Mohammad Taha al-Ahmad, explicou que a representação das mulheres entre os candidatos atingiu 14%, com uma clara diferença nesta percentagem entre as províncias.

De acordo com o sistema eleitoral provisório, a nova Assembleia Popular terá um período de transição de três anos, que culminará com a adoção de uma nova constituição.

As autoridades dizem que recorreram a este sistema devido à "falta de dados populacionais fiáveis após a deslocação de milhões de sírios devido à guerra", embora esta justificação não atenue a credibilidade de todo o processo, segundo alguns críticos.

Nos últimos dias, membros do órgão eleitoral de Quneitra e um candidato de Homs retiraram-se devido aos incidentes de segurança na zona de Wadi al-Nasara, a oeste de Homs, depois de três jovens cristãos terem sido mortos por homens mascarados. Um candidato alauíta da província de Tartous foi morto.

Numa declaração publicada no seu canal Telegram, a CEH condenou o crime como "um assassínio perpetrado por criminosos do que resta do antigo regime" e afirmou que Haider Shahin "morreu no caminho da luta política para construir uma nova Síria", tendo apelado ao Ministério do Interior para "localizar os criminosos e levá-los à justiça".

Durante as eleições, foi também apresentada a primeira candidatura de um membro da comunidade judaica na Síria desde 1967, quando o rabino sírio-americano Henry Yosef Hamra anunciou oficialmente a sua candidatura à Assembleia Popular pelo distrito de Damasco.

As suas fotografias foram afixadas nas ruelas da Cidade Velha de Damasco e do Bairro Judeu, explicando o seu programa eleitoral sob o lema "Para uma Síria próspera, tolerante e justa", sublinhando o seu empenhamento numa Síria unida que se estende de al-Hasakeh a Sweida, de Daraa a Latakia e de Damasco a Alepo, como ele próprio afirmou.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Primeiras eleições legislativas na Síria desde a destituição de Bashar al-Assad

Três francesas que regressaram da Síria julgadas por conspiração terrorista

Síria e Israel mantêm as primeiras conversações diretas