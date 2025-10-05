Abertura das assembleias de voto nas primeiras eleições legislativas na Síria desde a queda de Assad

O processo de votação para a eleição dos membros da Assembleia Popular, nas primeiras eleições parlamentares após a queda do regime de Bashar al-Assad, começou esta manhã na maioria das províncias sírias, com os centros eleitorais acreditados a abrirem as portas para os membros dos corpos eleitorais votarem de acordo com os procedimentos estabelecidos.

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A província de Sweida e as zonas controladas pelas Forças Democráticas Sírias (FDS) ficaram de fora do processo eleitoral por razões de segurança, tal como foi anteriormente declarado pelo Alto Comité Eleitoral (HEC).

De acordo com o porta-voz do HEC, Nawar Najma, as urnas fecharão inicialmente às 12 horas, com a possibilidade de prolongar o período de votação até às 16 horas, caso nem todos os membros dos órgãos eleitorais concluam a votação.

Os resultados preliminares das eleições serão anunciados no mesmo dia, uma vez concluídos os processos de contagem e auditoria, disse Najma.

A nova Assembleia Popular é eleita de acordo com um sistema eleitoral provisório emitido pelo presidente de transição da Síria, Ahmad al-Sharaa, a 20 de agosto, e é composta por 210 membros.

De acordo com o sistema aprovado, dois terços dos membros (140 membros) são eleitos através de corpos eleitorais compostos por 6.000 eleitores de várias províncias sírias, enquanto o presidente de transição nomeia o terço restante (70 membros). Al-Sharaa nomeou também o comité de aprovação das candidaturas, que aprovou 1.570 candidatos.

O chefe do Comité Eleitoral Superior, Mohammad Taha al-Ahmad, explicou que a representação das mulheres entre os candidatos atingiu 14%, com uma clara diferença nesta percentagem entre as províncias.

De acordo com o sistema eleitoral provisório, a nova Assembleia Popular terá um período de transição de três anos, que culminará com a adoção de uma nova constituição.

As autoridades dizem que recorreram a este sistema devido à "falta de dados populacionais fiáveis após a deslocação de milhões de sírios devido à guerra", embora esta justificação não atenue a credibilidade de todo o processo, segundo alguns críticos.

Nos últimos dias, membros do órgão eleitoral de Quneitra e um candidato de Homs retiraram-se devido aos incidentes de segurança na zona de Wadi al-Nasara, a oeste de Homs, depois de três jovens cristãos terem sido mortos por homens mascarados. Um candidato alauíta da província de Tartous foi morto.

Numa declaração publicada no seu canal Telegram, a CEH condenou o crime como "um assassínio perpetrado por criminosos do que resta do antigo regime" e afirmou que Haider Shahin "morreu no caminho da luta política para construir uma nova Síria", tendo apelado ao Ministério do Interior para "localizar os criminosos e levá-los à justiça".

Durante as eleições, foi também apresentada a primeira candidatura de um membro da comunidade judaica na Síria desde 1967, quando o rabino sírio-americano Henry Yosef Hamra anunciou oficialmente a sua candidatura à Assembleia Popular pelo distrito de Damasco.

As suas fotografias foram afixadas nas ruelas da Cidade Velha de Damasco e do Bairro Judeu, explicando o seu programa eleitoral sob o lema "Para uma Síria próspera, tolerante e justa", sublinhando o seu empenhamento numa Síria unida que se estende de al-Hasakeh a Sweida, de Daraa a Latakia e de Damasco a Alepo, como ele próprio afirmou.