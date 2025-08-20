Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Síria e Israel mantêm as primeiras conversações diretas

ARQUIVO: Soldado sírio em frente ao edifício do Ministério da Defesa, em Damasco, 19 de julho de 2025.
ARQUIVO: Soldado sírio em frente ao edifício do Ministério da Defesa, em Damasco, 19 de julho de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Evelyn Ann-Marie Dom com AP
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Nas conversações mediadas pelos Estados Unidos, a Síria e Israel discutiram o restabelecimento do cessar-fogo de 1974 para aliviar as tensões após a queda do regime de Bashar al-Assad.

PUBLICIDADE

A Síria e Israel mantiveram as primeiras conversações diretas confirmadas na terça-feira, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad al-Shibani, se reuniu com uma delegação israelita. A discussão foi mediada pelos Estados Unidos, com o objetivo de diminuir as tensões regionais após a queda do regime de Bashar al-Assad.

As duas partes falaram sobre o restabelecimento do acordo de cessar-fogo de 1974, que tinha estabelecido uma zona tampão entre a Síria e Israel, segundo a agência noticiosa estatal síria SANA.

Nem as autoridades sírias, nem as israelitas apresentaram uma declaração oficial com detalhes sobre o que discutido. Mas um alto funcionário da administração Trump confirmou as conversações.

Washington tem pressionado os dois países para normalizarem as relações, de acordo com a visão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um "Médio Oriente próspero", que inclui uma "Síria estável em paz consigo mesma e com vizinhos, incluindo Israel", disse um responsável norte-americano à agência AP.

"Os Estados Unidos continuam a apoiar todos os esforços que tragam estabilidade duradoura e paz entre Israel e os seus vizinhos", disse a fonte, que não se quis identificar.

"Queremos fazer tudo o que pudermos para ajudar a alcançar esse objetivo", acrescentou.

Esta é a primeira vez que a Síria reconhece ter conversações diretas com Israel e urge numa altura em que as tensões entre os dois países atingiram um auge, após a queda de al-Assad em dezembro.

Pouco depois de as forças do presidente interino Ahmed al-Sharaa terem derrubado o regime do antigo ditador, as tropas israelitas assumiram o controlo da zona-tampão patrulhada pela ONU, estabelecida ao abrigo do acordo de cessar-fogo de 1974.

Israel lançou ataques aéreos contra instalações militares, numa tentativa de impedir o estabelecimento de forças hostis e de criar uma zona desmilitarizada a sul de Damasco.

No mês passado, Israel voltou a intervir, lançando dezenas de ataques aéreos, quando eclodiu uma onda de violência na província síria de Sueida entre clãs beduínos e a minoria drusa.

Israel alegou que estava a proteger a comunidade drusa, parte da qual vive em Israel.

