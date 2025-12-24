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Rotura num canal em Shropshire deixa barcos encalhados em Whitchurch, Reino Unido, 22 dez. 2025
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Vídeo. Reino Unido: vídeo mostra barcos engolidos por cratera gigante em Shropshire

Últimas notícias:

Polícia britânica declara incidente grave após cratera abrir-se sob um canal, escoando parte da água e engolir vários barcos.

Abriu-se uma fenda na margem do Canal de Llangollen, perto de Whitchurch, no condado de Shropshire, na segunda-feira, deixando várias embarcações encalhadas num grande buraco depois de parte do fundo do canal ter cedido.

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Com a margem a ceder, a água escoou-se para terrenos próximos, originando uma resposta de emergência das autoridades.

As equipas lidaram com o que as autoridades descreveram como um deslizamento de terras que afetou o canal e trabalharam com entidades parceiras para isolar a zona.

Foi pedido ao público que se mantivesse afastado, incluindo da marina de Whitchurch, enquanto decorriam as operações.

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