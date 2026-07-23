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República Democrática do Congo: surto de Ébola mata mais de 1 000 pessoas

Profissionais de saúde desinfetam ambulância no Centro de Tratamento de Ébola do Hospital Geral de Bunia, em Ituri, Congo, 22/07/2026 (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne)
Profissionais de saúde desinfetam ambulância no Centro de Ébola do Hospital de Bunia, Ituri, Congo, 22 de julho de 2026. (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne) Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Greta Ruffino
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A Organização Mundial da Saúde afirmou que a verdadeira dimensão do surto poderá ser entre duas e quatro vezes superior aos números oficiais.

Mais de 1 000 pessoas morreram no surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDC), informou a principal entidade de saúde africana.

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Ao intervir numa cimeira de saúde no Gana, na quarta-feira, Jean Kaseya, diretor-geral dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças, afirmou que foram confirmadas 1 031 mortes.

“Estão pessoas a morrer. Estão a morrer porque não temos vacinas, não temos medicamentos, não temos financiamento”, acrescentou.

Segundo a atualização mais recente do Ministério da Saúde da RDC, tinham sido registados, até segunda-feira, 2 473 casos de Ébola, com pelo menos 737 doentes em isolamento ou a receber tratamento hospitalar.

O surto, declarado em 15 de maio, tornou-se o surto de Ébola de crescimento mais rápido de sempre.

Ao contrário da maioria dos surtos anteriores, este é provocado pelo vírus Bundibugyo, para o qual não existem vacinas ou tratamentos aprovados.

Na semana passada, o Grupo de Vacinas da Universidade de Oxford lançou o primeiro ensaio clínico em humanos de uma vacina contra o vírus Bundibugyo, responsável pelo surto de Ébola de crescimento mais rápido já registado.

O surto fez mais mortos, a um ritmo mais acelerado, do que qualquer outro surto de Ébola, incluindo a epidemia de 2013–2016, a mais letal de que há registo, que causou mais de 11 mil mortes em pelo menos 28 mil casos registados.

O ensaio clínico de Fase I vai decorrer em Oxford e avaliar a segurança e a resposta imunitária da vacina em 50 adultos saudáveis, com idades entre os 18 e os 55 anos.

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O Ébola é uma doença rara, mas altamente contagiosa, que se transmite através do contacto com fluidos corporais infetados, incluindo sangue, vómito e sémen. Pode causar doença grave e é frequentemente mortal.

Responsáveis de saúde alertaram que cerca de 80% dos novos casos surgem fora das cadeias de transmissão conhecidas, o que indica que o surto se está a propagar mais depressa do que pode ser rastreado.

As autoridades estão a reforçar a resposta na província de Ituri, epicentro do surto, e noutras quatro províncias onde foram registados casos.

Especialistas alertam para agravamento da crise

Os especialistas alertam que a crise pode agravar-se.

No mês passado, investigadores dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) recorreram a modelos informáticos para estimar a evolução do surto, avisando que, no pior cenário, poderá aproximar-se da escala da epidemia na África Ocidental em 2014–2016.

“Nunca houve um surto de Ébola que começasse com tantos casos, porque demorou muito a ser identificado”, afirmou Trish Newport, gestora de programas de emergência da organização Médicos Sem Fronteiras, que tem trabalhado no Congo.

“É como se o surto estivesse a avançar mais depressa do que a resposta”, acrescentou Newport.

Jean Nachega, epidemiologista na Universidade de Pittsburgh e conselheiro das autoridades de saúde africanas, disse não esperar que o surto atinja o pior cenário traçado pelo CDC, mas alertou que os desafios continuam a ser “enormes”.

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