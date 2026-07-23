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Hungria: é possível passear durante horas no maior labirinto de milho da Europa Central

Labirinto de milho de Kiszombor
Labirinto de milho em Kiszombor Direitos de autor  Útvesztő Facebook oldal
Direitos de autor Útvesztő Facebook oldal
De Zoltan Siposhegyi
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Desde 2008 que um grupo entusiasta de habitantes locais pega todos os anos na enxada e nos instrumentos de medição para criar uma das maiores atrações de Kiszombor.

As crianças percorrem o milharal junto à fronteira romena, mas os pais mantêm-se tranquilos. Os jovens aventureiros não estão perdidos, estão a explorar o maior labirinto de milho da Europa Central. No campo de milho de Kiszombor, que tem 4,5 hectares, os organizadores recortaram, este ano, figuras de contos de fadas, um castelo e a forma de um unicórnio.

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O desenho foi concebido por Nagy Dávid num programa informático e as plantas foram cortadas quando ainda só chegavam ao joelho. Assim, foi mais fácil ter uma visão global de todo o sistema e os drones ajudaram nos retoques finais.

As crianças recebem um mapa para se orientarem, mas mesmo assim a tarefa não é simples. Com dois quilómetros e meio de extensão, o labirinto tem muitos becos sem saída e é fácil perder o rumo.

O labirinto foi criado pela primeira vez há 18 anos na vizinha Kukutyin por voluntários do Círculo de Estudos Locais Kiss Mária Hortensia, com o objetivo de atrair visitantes a uma zona em processo de despovoamento. Desde então, deslocam-se todos os anos ao local entre duas a três mil pessoas para experimentar jogos tradicionais de destreza e deixar-se perder no milharal.

Segundo o círculo e a responsável pelo projeto, Endrész Erzsébet, o objetivo principal sempre foi dar a conhecer Kiszombor aos húngaros e aos europeus que apreciam desafios. No fundo, é uma enorme sala de escape.

Os visitantes podem explorar o labirinto de milho até 22 de agosto.

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