Hungria: é possível passear durante horas no maior labirinto de milho da Europa Central

As crianças percorrem o milharal junto à fronteira romena, mas os pais mantêm-se tranquilos. Os jovens aventureiros não estão perdidos, estão a explorar o maior labirinto de milho da Europa Central. No campo de milho de Kiszombor, que tem 4,5 hectares, os organizadores recortaram, este ano, figuras de contos de fadas, um castelo e a forma de um unicórnio.

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O desenho foi concebido por Nagy Dávid num programa informático e as plantas foram cortadas quando ainda só chegavam ao joelho. Assim, foi mais fácil ter uma visão global de todo o sistema e os drones ajudaram nos retoques finais.

As crianças recebem um mapa para se orientarem, mas mesmo assim a tarefa não é simples. Com dois quilómetros e meio de extensão, o labirinto tem muitos becos sem saída e é fácil perder o rumo.

O labirinto foi criado pela primeira vez há 18 anos na vizinha Kukutyin por voluntários do Círculo de Estudos Locais Kiss Mária Hortensia, com o objetivo de atrair visitantes a uma zona em processo de despovoamento. Desde então, deslocam-se todos os anos ao local entre duas a três mil pessoas para experimentar jogos tradicionais de destreza e deixar-se perder no milharal.

Segundo o círculo e a responsável pelo projeto, Endrész Erzsébet, o objetivo principal sempre foi dar a conhecer Kiszombor aos húngaros e aos europeus que apreciam desafios. No fundo, é uma enorme sala de escape.

Os visitantes podem explorar o labirinto de milho até 22 de agosto.