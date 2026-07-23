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Libéria apreende cocaína no valor de 277 milhões de euros ligada a rede de tráfico organizada

Fotografia mostra um homem a ser detido após uma rusga da Polícia Nacional da Libéria em 21 de julho de 2026. Crédito: Polícia Nacional da Libéria/Facebook.
Imagem mostra a detenção de um homem após uma rusga da Polícia Nacional da Libéria em 21 de julho de 2026. Crédito: Polícia Nacional da Libéria/Facebook. Direitos de autor  Liberia National Police - LNP
Direitos de autor Liberia National Police - LNP
De Greta Ruffino
Publicado a
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De acordo com a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, a África Ocidental é um importante ponto de trânsito para a cocaína com destino à Europa.

As autoridades liberianas apreenderam quase quatro toneladas de cocaína, com um valor estimado de 317 milhões de dólares (277 milhões de euros), naquela que as autoridades consideram uma das maiores apreensões de droga do país.

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A operação decorreu na estrada que conduz ao Aeroporto Internacional de Roberts, a cerca de 30 quilómetros da capital, Monróvia, e resultou na detenção de dois cidadãos estrangeiros.

A apreensão "revelou uma rede de tráfico de estupefacientes organizada, sofisticada, complexa e bem financiada", afirmou o procurador-geral e ministro da Justiça.

Os investigadores recuperaram "aproximadamente 3.971 quilogramas de placas processadas de substância que se suspeita ser cocaína", com um valor estimado no mercado de 317,7 milhões de dólares (279,1 milhões de euros), acrescentaram.

Fotografia que mostra droga apreendida pela Polícia Nacional da Libéria a 21 de julho de 2026
Fotografia que mostra droga apreendida pela Polícia Nacional da Libéria a 21 de julho de 2026 Polícia Nacional da Libéria - LNP - Facebook

A Polícia Nacional da Libéria divulgou fotografias que mostram um grande camião de plataforma aberta a transportar o que pareciam ser sacos que se suspeitava que levassem drogas no seu interior e outras provas, na sequência da operação policial realizada na terça-feira.

Esta apreensão surge na sequência de outra grande operação antidroga no mesmo aeroporto, em junho, quando as autoridades interceptaram 237,6 quilogramas de cocaína escondidos no que parecia ser carga comercial normal, o que levou à apresentação de acusações contra cinco homens e uma empresa de logística.

Na sequência da apreensão, o presidente da Libéria, Joseph Boakai, prometeu "desmascarar e destruir" as redes por trás do tráfico de droga na Libéria, anunciando uma investigação coordenada para garantir que "todos os indivíduos considerados responsáveis sejam plenamente responsabilizados perante a lei".

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