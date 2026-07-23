Vídeo. França: incêndio no sudoeste força evacuação de milhares

Um incêndio florestal alastrou-se à floresta junto a Le Porge, no sudoeste de França, na quarta-feira, com as chamas a avançarem pelas zonas arborizadas enquanto os bombeiros trabalhavam para conter o fogo.
As imagens mostram habitantes e visitantes a observarem o incêndio à distância, enquanto os bombeiros vigiam as chamas e deslocam equipamento ao longo das estradas próximas.
O incêndio consumiu cerca de 1 400 hectares no departamento da Gironda, a norte da bacia de Arcachon, obrigando à evacuação de vários milhares de residentes e turistas.
Os bombeiros recorreram a viaturas e a reservas de água para combater as chamas, à medida que o fogo avançava pela floresta das Landes de Gascogne, uma zona já afetada por grandes incêndios em 2022. As autoridades mantiveram os esforços para travar a propagação, enquanto o fumo cobria grande parte da área florestal.