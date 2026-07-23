Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Chamas consomem vegetação durante um incêndio florestal em Cotignac, França, em 22 de julho de 2026, enquanto a seca se agrava após uma onda de calor
No Comment

Vídeo. França: incêndio no sudoeste força evacuação de milhares

Últimas notícias:

Incêndio florestal alastra-se perto de Le Porge, na Gironda, França, enquanto bombeiros combatem as chamas na floresta e milhares de pessoas são evacuadas

Um incêndio florestal alastrou-se à floresta junto a Le Porge, no sudoeste de França, na quarta-feira, com as chamas a avançarem pelas zonas arborizadas enquanto os bombeiros trabalhavam para conter o fogo.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As imagens mostram habitantes e visitantes a observarem o incêndio à distância, enquanto os bombeiros vigiam as chamas e deslocam equipamento ao longo das estradas próximas.

O incêndio consumiu cerca de 1 400 hectares no departamento da Gironda, a norte da bacia de Arcachon, obrigando à evacuação de vários milhares de residentes e turistas.

Os bombeiros recorreram a viaturas e a reservas de água para combater as chamas, à medida que o fogo avançava pela floresta das Landes de Gascogne, uma zona já afetada por grandes incêndios em 2022. As autoridades mantiveram os esforços para travar a propagação, enquanto o fumo cobria grande parte da área florestal.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE