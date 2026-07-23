Tempestade deixa vasto cenário de destruição no Chile

A tempestade que atingiu o norte do país, nas regiões de Coquimbo e Atacama, já fez pelo menos 13 mortos.
A tempestade que tem assolado o Chile há mais de uma semana deixou um rasto de destruição.
Culturas agrícolas foram destruídas, estradas foram arrasadas pelas cheias e a chuva torrencial já provocou a morte de, pelo menos, 13 pessoas. Outras 60 mil pessoas encontram-se isoladas.
A tempestade, que teve início na semana passada, atingiu o norte do país, nomeadamente as regiões habitualmente áridas de Coquimbo e Atacama.
Segundo o governo, cerca de 2800 habitações foram destruídas pela chuva, pelas cheias dos rios e por deslizamentos de terra.
O ministro do Interior anunciou que se espera que a chuva diminua. No entanto, sublinhou que o perigo continua elevado devido aos rios e ravinas cheios.
Na segunda-feira, o presidente declarou o estado de emergência nas zonas afetadas. Esta decisão permite o recurso ao exército, a restrição de movimentos e a entrega mais rápida de ajuda humanitária.