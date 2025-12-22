França vai construir novo porta-aviões nuclear para substituir o emblemático Charles de Gaulle

O presidente francês Emmanuel Macron confirmou no domingo que a França vai avançar com a construção de um novo porta-aviões de propulsão nuclear, uma importante adição às capacidades navais do país, apesar das finanças públicas em dificuldades.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Falando às tropas francesas em Abu Dhabi, Macron disse que a decisão de lançar a construção do Porte-Avions Nouvelle Génération (PA-NG) foi tomada esta semana.

"Numa era de predadores, temos de ser fortes para sermos temidos, e especialmente fortes no mar", disse Macron.

"É por isso que, em conformidade com as duas últimas leis de programação militar, e após uma análise minuciosa e cuidadosa, decidi equipar a França com um novo porta-aviões".

O que sabemos sobre o novo porta-aviões nuclear

O navio deverá estar concluído em 2038 e substituirá o envelhecido porta-aviões francês Charles de Gaulle, que entrou em serviço em 2001.

Terá um deslocamento de cerca de 78 000 toneladas e um comprimento de 310 metros, contra 42 000 toneladas e 261 metros do Charles de Gaulle.

O novo porta-aviões continuará a ser mais pequeno do que o USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra do mundo, com mais de 100.000 toneladas e 334 metros de comprimento.

Tal como o seu antecessor, o novo porta-aviões francês será movido a energia nuclear e equipado com caças franceses Rafale M.

O navio terá dois ou três sistemas eletromagnéticos (EMALS) que permitirão o lançamento rápido de aviões.

ARQUIVO: O porta-aviões nuclear francês Charles de Gaulle na base naval de Subic Bay, a noroeste de Manila, nas Filipinas, em 23 de fevereiro de 2025 AP Photo

Macron afirmou que o projeto irá beneficiar 800 fornecedores, 80% dos quais são pequenas e médias empresas (PME).

"Vou garantir pessoalmente este compromisso de apoio às nossas empresas e visitarei o estaleiro em fevereiro próximo para me encontrar com elas", afirmou.

A ministra do Exército, Catherine Vautrin, afirmou que o novo porta-aviões será capaz de efetuar operações de longo alcance, fortemente armado, a curto prazo, repetidamente e por períodos prolongados.

Prevê-se que o programa custe cerca de 10,25 mil milhões de euros. Os trabalhos relativos aos componentes da propulsão nuclear começaram no ano passado e a encomenda final deve ser efetuada no âmbito do orçamento de 2025.

Alguns deputados franceses do centro e da esquerda moderada sugeriram recentemente que o projeto fosse adiado devido às dificuldades financeiras do Estado francês.

Aumento das despesas com a defesa

Macron anunciou 6,5 mil milhões de euros de despesas militares adicionais para os próximos dois anos, afirmando que França terá como objetivo gastar 64 mil milhões de euros em defesa em 2027, o último ano do seu segundo mandato, o dobro dos 32 mil milhões de euros gastos quando se tornou presidente em 2017.

O exército francês conta atualmente com cerca de 200 000 efetivos no ativo e mais de 40 000 reservistas, o que o torna o segundo maior da União Europeia, logo a seguir à Polónia. A meta é aumentar o número de reservistas para 80.000 até 2030.

França é uma das poucas nações europeias a operar um porta-aviões, juntamente com o Reino Unido, Itália e Espanha. O PA-NG será o maior navio de guerra alguma vez construído na Europa.

As capacidades europeias continuam a ser limitadas em comparação com a frota de 11 porta-aviões dos Estados Unidos e de três da China. França é a única potência nuclear da União Europeia (UE) e a única nação europeia a ter um porta-aviões com propulsão nuclear.

Inicialmente, Macron anunciou planos para a construção de um novo porta-aviões em 2020. O Charles de Gaulle, que entrou em serviço em 2001 após 15 anos de planeamento e construção, é o único porta-aviões francês e o único porta-aviões de propulsão nuclear fora da Marinha dos EUA.

O navio tem sido fundamental para as operações da NATO, participando em missões desde o Afeganistão até às operações contra o chamado grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque.

No entanto, o porta-aviões tem enfrentado problemas técnicos recorrentes ao longo da sua vida útil, incluindo problemas na hélice que exigiram várias remodelações, e tem passado períodos significativos em doca seca para manutenção.