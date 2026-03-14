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"Alerta de protesto": EUA avisam cidadãos norte-americanos em Espanha por manifestações pró-Irão

ARQUIVO: Pessoas cantam slogans contra os bancos e o governo em frente ao edifício do Ministério do Interior durante uma manifestação em Madrid, em agosto de 2011.
ARQUIVO: Pessoas cantam slogans contra os bancos e o governo em frente ao edifício do Ministério do Interior durante uma manifestação em Madrid, em agosto de 2011. Direitos de autor  Copyright 2011 AP. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2011 AP. All rights reserved.
De Rafael Salido
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A embaixada dos Estados Unidos em Madrid emitiu um alerta face à ocorrência de manifestações para este sábado em mais de 150 locais em Espanha. O governo de Pedro Sánchez tem sido um dos mais críticos da administração Trump pela sua campanha contra o regime de Teerão.

O governo dos Estados Unidos, através da sua embaixada em Madrid, avisou esta sexta-feira os seus cidadãos que mais de 150 manifestações contra a guerra contra o Irão vão ter lugar em toda a Espanha no sábado. "Mesmo as manifestações que pretendem ser pacíficas podem acabar em confrontos ou tornar-se violentas", advertiu a missão diplomática numa mensagem nas redes sociais.

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No aviso publicado nas suas redes sociais, a embaixada indicou que tem conhecimento dos protestos previstos para 14 de março e advertiu que também poderão ocorrer manifestações espontâneas nos próximos dias.

Entre as recomendações aos seus cidadãos, a embaixada aconselha-os a evitar multidões e locais onde estejam a decorrer manifestações, a manterem-se informados para acompanhar a evolução dos acontecimentos e a permanecerem atentos ao que os rodeia. "Evitar manifestações e multidões. Consulte os meios de comunicação social locais para saber as últimas notícias. Esteja preparado para mudar os seus planos. Esteja atento ao que o rodeia e a possíveis ameaças", acrescenta o aviso.

As mobilizações foram convocadas pela plataforma PararLaGuerra, que convocou uma manifestação para este sábado, ao meio-dia, em mais de 150 municípios espanhóis, sob o lema "Parem a guerra no Médio Oriente. Não esqueçam Gaza". A convocatória conta com o apoio de mais de uma centena de organizações e personalidades do sector cultural.

Os protestos têm lugar num contexto de crescente tensão internacional, na sequência da ofensiva militar lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão no final de fevereiro, que desencadeou uma escalada regional.

O Governo espanhol tem mantido uma posição crítica em relação à operação militar. O chefe de governo, Pedro Sánchez, reiterou recentemente que a posição do seu governo é clara: "não à guerra", em defesa do direito internacional e de uma solução diplomática para o conflito.

O seu homólogo norte-americano, por seu lado, descreveu a Espanha como uma aliada "terrível" e afirmou que La Moncloa "está a comportar-se muito mal".

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