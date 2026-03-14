O ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi internado nos cuidados intensivos de um hospital de Brasília para receber tratamento a uma pneumonia, informaram os médicos num comunicado na sexta-feira.

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Bolsonaro apresentava febre alta, baixos níveis de oxigénio, suores e calafrios. Os exames confirmaram broncopneumonia, um tipo de pneumonia, provavelmente causada por aspiração.

"A pneumonia em doentes com mais de 70 anos é sempre grave, porque pode evoluir para septicemia, uma vez que as bactérias podem normalmente entrar na corrente sanguínea e causar uma condição ainda mais grave", afirmou Brasil Caiado, um dos médicos do ex-presidente.

Na sexta-feira, o filho mais velho de Bolsonaro afirmou no X que o seu pai estava a ser transferido da prisão para um hospital depois de ter acordado com calafrios e vómitos.

"Peço orações para que não seja nada de grave", escreveu Flávio Bolsonaro ao saber que o pai tinha sido levado ao hospital.

De acordo com o médico-cardiologista do ex-presidente, é "improvável que Bolsonaro volte para a prisão nos próximos dias, uma vez que o tratamento é intravenoso e tem de ser realizado num ambiente hospitalar", disse, citado pela Associated Press.

A família de Bolsonaro tem insistido com o Supremo Tribunal para que permita que ele cumpra a pena em prisão domiciliária, alegando que está a ser maltratado e a receber cuidados de saúde insuficientes. O Tribunal recusou o pedido — tem havido suspeitas de fuga —, mas, em janeiro, transferiu o ex-líder da direita radical brasileira para uma cela maior.

O filho mais velho de Bolsonaro tem publicado na rede X pedidos para que o seu pai seja colocado em prisão humanitária por razões de saúde, afirmando que a vida de Jair Bolsonaro está "em risco de propósito".

Flávio Bolsonaro anunciou recentemente a sua candidatura à presidência. As sondagens recentes mostram o candidato da ultradireita praticamente empatado com o atual presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva.

O pai, Jair Bolsonaro, cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, após ter sido condenado em setembro de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Bolsonaro foi também condenado por acusações que incluem a liderança de uma organização criminosa armada e a tentativa de abolir violentamente o Estado de direito democrático. Ele negou qualquer irregularidade.

O seu julgamento tem sido acompanhado pela imprensa internacional, não só por se tratar de um caso inédito na história democrática brasileira, mas, sobretudo, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas ao Brasil, invocando o processo judicial contra o seu aliado, Bolsonaro, que Trump classificou como uma "caça às bruxas".

Muitas dessas tarifas foram, entretanto, revogadas.