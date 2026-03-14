Uma explosão numa escola judaica em Amesterdão, durante a madrugada de sábado, danificou uma parede exterior. A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente ao local e não se registaram feridos.

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A Presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, considerou o incidente um "ato cobarde de agressão contra a comunidade judaica".

"Compreendo o medo e a raiva da comunidade judaica de Amesterdão", disse Halsema, acrescentando que "enfrenta cada vez mais o antissemitismo e isso é inaceitável".

O primeiro-ministro holandês Rob Jetten classificou o ataque como "horrível" e disse que "não deve haver lugar para o antissemitismo nos Países Baixos".

A polícia disse que dispõe de imagens de circuito fechado de televisão que mostram uma pessoa a colocar o engenho explosivo, acrescentando que foi aberta uma investigação.

O incidente segue-se a outros ataques a instituições judaicas

A segurança nas sinagogas e instituições judaicas nos Países Baixos já tinha sido reforçada depois de um ataque incendiário noturno a uma sinagoga no centro de Roterdão, na sexta-feira.

A polícia deteve quatro jovens na sexta-feira por suspeita de terem provocado uma explosão no exterior de uma sinagoga em Roterdão, que causou um breve incêndio e danos no edifício.

Após a explosão, a polícia monitorizou outras sinagogas por precaução e mandou parar um veículo perto de outro edifício conduzido por alguém que correspondia à descrição de um dos suspeitos.

"Ainda não é claro se os suspeitos planeavam detonar um explosivo ou incendiar também outra sinagoga", afirmou a polícia num comunicado.

Dois homens tinham 19 anos, um tinha 18 e o quarto tinha 17 anos, disse a polícia, sem especificar qualquer motivo.

As autoridades afirmaram estar a lançar uma "investigação em grande escala sobre este grave incidente" e apelaram à apresentação de testemunhas.

Na sexta-feira, circulou nas redes sociais um vídeo não verificado que mostrava uma explosão perto de um edifício semelhante ao da sinagoga visada, que a polícia disse estar a examinar no âmbito da sua investigação.

Na segunda-feira, uma explosão abalou uma sinagoga na cidade belga de Liège antes do amanhecer, causando alguns danos, mas sem feridos.

A explosão foi fortemente condenada por políticos belgas e funcionários da União Europeia. As autoridades belgas afirmaram que estavam a analisar um vídeo potencialmente jihadista que reivindicava a responsabilidade.

Na quinta-feira, um agressor não identificado embateu com o seu carro numa sinagoga nos arredores de Detroit, no Michigan, provocando um incêndio. Os seguranças abriram fogo contra o agressor, que foi morto no ataque.