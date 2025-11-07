Colocado em serviço o primeiro porta-aviões "totalmente autóctone" da China

O mais recente porta-aviões da China entrou em serviço após longos testes. Na sexta-feira, a agência noticiosa Xinhua anunciou que o "Fujian" foi colocado em serviço em Sanya, na ilha de Hainan, numa cerimónia que contou com a presença do presidente chinês Xi Jinping.

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O Fujian é o terceiro porta-aviões da China e o primeiro a ser projetado e construído pela própria China. Poderá ser o exemplo mais visível do ambicioso plano militar do líder Xi Jinping, que pretende ter uma força modernizada até 2035 e uma força de "classe mundial" em meados do século.

Com este navio, Pequim está a dar mais um passo para colmatar a lacuna entre a sua frota de porta-aviões e a rede de bases da Marinha dos Estados Unidos (EUA), que permite a Washington manter uma forte presença mundial.

"Os porta-aviões são fundamentais para a visão da liderança chinesa de projetar o seu poder ainda mais longe das águas costeiras", afirmou Greg Poling, diretor da Iniciativa de Transparência Marítima Asiática do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Outro objetivo da marinha chinesa é dominar os mares da cadeia que se estende para sul através do Japão, Taiwan e Filipinas. Mas, segundo Poling, a China também quer poder desafiar o statu quo mais a fundo no Pacífico, onde os EUA têm importantes instalações militares em Guam e noutros locais.

As "forças armadas cada vez mais capazes" da China e a sua capacidade de "projetar poder a nível mundial" são uma das razões pelas quais o Pentágono, no seu último relatório apresentado ao Congresso, continua a considerar a China como "o único rival dos Estados Unidos na reformulação da ordem internacional".

Uma possibilidade que está a causar preocupação nas capitais estrangeiras é um possível bloqueio ou invasão da ilha de Taiwan, que a China reivindica como seu próprio território e que o presidente chinês Xi Jinping admite tomar pela força.

Tecnologia ao nível dos EUA

O primeiro porta-aviões da China, o Liaoning, foi construído pelos soviéticos. O segundo foi construído em Shandong, na China, mas baseou-se no modelo soviético. Ambos utilizam sistemas antigos do tipo "ski-jump" para ajudar os aviões a descolar.

O Fujian, por outro lado, ultrapassa a tecnologia de catapulta a vapor utilizada na maioria dos navios americanos e utiliza um sistema de lançamento eletromagnético que só se encontra nos navios mais recentes da classe Ford da Marinha dos EUA.

De acordo com a marinha chinesa, o mais recente caça furtivo J-35 e o caça pesado J-15T também foram lançados do Fujian, dando ao novo navio "capacidade total de operação no convés".

No entanto, a marinha chinesa está atrasada em relação aos EUA em vários aspetos importantes.

Em termos numéricos, a China tem apenas três navios, em comparação com os 11 da Marinha dos EUA. Todos os navios da China são de propulsão convencional, enquanto todos os navios dos EUA são de propulsão nuclear, o que significa que podem funcionar quase indefinidamente sem reabastecimento.

Para além do equipamento, a China não tem a rede de bases ultramarinas de que os EUA dispõem, as quais são essenciais para o reabastecimento dos porta-aviões e também fornecem pistas alternativas no caso de os aviões não poderem regressar em segurança ao navio.