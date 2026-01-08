Vídeo. Agricultores protestam contra acordo UE-Mercosul com tratores em Paris

Dezenas de veículos entraram em Paris antes do amanhecer, passando por pontos emblemáticos da capital francesa, como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo.
A ação foi organizada pelo sindicato Coordination Rurale, que afirma que o acordo exporia os agricultores franceses à concorrência desleal de importações mais baratas oriundas da América do Sul.
Manifestantes receiam que produtos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai sejam produzidos com padrões ambientais e sociais mais baixos, pressionando os rendimentos locais.
Os agricultores avançaram lentamente pela cidade, mas mantiveram-se pacíficos, não tendo sido registados incidentes.
A manifestação surge numa altura em que os líderes da União Europeia ponderam fechar o acordo, com organizações do setor agrícola a pedir que França o bloqueie.