Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Cartaz num trator diz “Mercosul, morte certa” enquanto agricultores protestam no Arco do Triunfo contra o Mercosul, bloco comercial de países da América do Sul
No Comment

Vídeo. Agricultores protestam contra acordo UE-Mercosul com tratores em Paris

Últimas notícias:

Paris acordou ao som de tratores na quinta-feira, com agricultores a protestarem contra o acordo comercial UE-Mercosul.

Dezenas de veículos entraram em Paris antes do amanhecer, passando por pontos emblemáticos da capital francesa, como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo.

A ação foi organizada pelo sindicato Coordination Rurale, que afirma que o acordo exporia os agricultores franceses à concorrência desleal de importações mais baratas oriundas da América do Sul.

Manifestantes receiam que produtos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai sejam produzidos com padrões ambientais e sociais mais baixos, pressionando os rendimentos locais.

Os agricultores avançaram lentamente pela cidade, mas mantiveram-se pacíficos, não tendo sido registados incidentes.

A manifestação surge numa altura em que os líderes da União Europeia ponderam fechar o acordo, com organizações do setor agrícola a pedir que França o bloqueie.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE