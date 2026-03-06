Comunidade internacional condena ataque de drone iraniano a Nakhchivan

A comunidade internacional condenou os ataques de drones do Irão a Nakhchivan, no Azerbaijão, na quinta-feira, numa altura em que as tensões entre os dois vizinhos continuam a aumentar na sequência do ataque.

Vários Estados do Golfo e países europeus pronunciaram-se contra os ataques, alertando para o risco de uma maior desestabilização de uma região já de si volátil.

O Qatar descreveu o incidente como um "ato de hostilidade" que ameaça a estabilidade regional, enquanto a Arábia Saudita considerou o ataque uma "atitude hostil injustificável" e manifestou a sua solidariedade para com Baku.

O Kuwait também condenou os ataques, descrevendo-os como uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Vários países europeus também criticaram o ataque, incluindo a França, apesar das recentes tensões entre Paris e Baku.

A Lituânia e outros países da UE manifestaram a sua solidariedade para com o Azerbaijão, alertando para o facto de o incidente poder agravar o conflito.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, também criticou os ataques com drones, afirmando que o ataque demonstrou que o Irão representa uma ameaça tanto a nível regional como global.

Quatro civis ficaram feridos no ataque de quinta-feira, com um drone a aterrar perto de uma escola da aldeia, enquanto outro atingiu o terminal do Aeroporto Internacional de Nakhchivan.

Danos no Aeroporto Internacional de Nakhchivan após o que o Azerbaijão disse ter sido um ataque de um drone iraniano

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acusou Teerão de ter cometido um "ato de terror", avisando que quaisquer futuros ataques ao território do Azerbaijão enfrentariam o "punho de ferro" do país.

Após o ataque, Aliyev disse que o Azerbaijão tinha recentemente ajudado a retirar os diplomatas iranianos do país devido às crescentes tensões na região - apenas para que o ataque do drone ocorresse horas mais tarde.

"Ajudámos os diplomatas iranianos a sair em segurança, mas pouco depois o nosso território foi alvo de um ataque", disse Aliyev, descrevendo o incidente como uma traição e uma grave escalada.

Baku afirma que continua a formular a sua resposta ao ataque, uma vez que as forças armadas do país permanecem em alerta máximo.

As autoridades confirmaram que o Azerbaijão colocou o seu exército em "prontidão total de combate", enquanto avalia outras medidas. O Azerbaijão está também a consultar os parceiros internacionais, disse Baku.

O pessoal diplomático da embaixada do Azerbaijão em Teerão e o consulado geral do país em Tabriz foram igualmente evacuados, à medida que as tensões com o Irão se agravam.

As autoridades decidiram igualmente encerrar o tráfego transfronteiriço com o Irão.

Entretanto, fontes das Nações Unidas em Baku disseram à Euronews que o Azerbaijão ajudou a retirar alguns funcionários da ONU e as suas famílias de Teerão, no meio de crescentes preocupações com a segurança.

As saídas ocorreram numa altura em que as tensões regionais aumentaram drasticamente após os ataques de drones, e cresceram os receios de que o confronto entre o Irão e o Azerbaijão pudesse escalar ainda mais.

O incidente de quinta-feira constituiu um dos mais graves ataques diretos ao território do Azerbaijão nos últimos anos, suscitando preocupações de que o conflito mais vasto que envolve o Irão possa alastrar a outras zonas do Cáucaso Meridional.

O Irão não aceitou a responsabilidade pelo ataque, que as autoridades do Azerbaijão rejeitaram devido às provas existentes que comprovam o envolvimento de Teerão.