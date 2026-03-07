O Presidente do Irão rejeitou a exigência dos Estados Unidos de uma rendição incondicional, qualificando-a de "um sonho que devem levar para a cova".

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Numa declaração na televisão estatal, o Presidente Masoud Pezeshkian também pediu desculpa pelos ataques do Irão aos "países vizinhos", afirmando que Teerão iria suspendê-los e sugerindo que tinham sido causados por falhas de comunicação nas fileiras.

Numa publicação no X, afirmou que estão a ser envidados esforços de mediação entre alguns países, mas que o Irão está preparado para defender a sua "dignidade e soberania".

O Presidente iraniano culpou o assassinato do líder supremo do país e de outros altos funcionários pelo que pareceu ser uma perda de comando e controlo nas forças armadas nos últimos dias.

Os comentários surgiram num momento em que o fogo intenso iraniano visava os Estados árabes do Golfo na madrugada de sábado, enquanto Israel e os Estados Unidos mantinham os ataques aéreos contra a República Islâmica.

Na manhã de sábado, foram registados ataques no Bahrein, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

Os EUA afirmam que os bombardeamentos vão ser mais intensos

A administração Trump aprovou uma nova venda de armas a Israel no valor de 151 milhões de dólares (129 milhões de euros), depois de Trump ter dito que não negociaria com o Irão sem a sua "rendição incondicional".

Entretanto, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse numa entrevista televisiva que a "maior campanha de bombardeamento" da guerra ainda está para vir.

O embaixador do Irão na ONU afirmou que o país "tomará todas as medidas necessárias" para se defender.

O vídeo da Associated Press mostrava explosões e fumo a subir sobre a zona ocidental de Teerão, quando Israel afirmou ter iniciado uma vasta vaga de ataques.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sai do Air Force One em Miami, 6 de março de 2026 AP Photo

Os Estados Unidos e Israel têm atacado o Irão com ataques que visam as suas capacidades militares, a sua liderança e o seu programa nuclear. Os objectivos declarados e os calendários da guerra têm mudado repetidamente, uma vez que os EUA têm por vezes sugerido que pretendem derrubar o governo do Irão ou elevar uma nova liderança a partir do seu interior.

Os combates já mataram pelo menos 1 230 pessoas no Irão, mais de 200 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel, de acordo com as autoridades desses países. Seis soldados americanos foram mortos.

O Irão ataca os Estados do Golfo à medida que os combates se propagam

Num sinal da natureza crescente do conflito, as sirenes soaram na madrugada de sábado no Barém, quando os ataques iranianos visaram o reino insular. A Arábia Saudita declarou ter destruído drones que se dirigiam para o seu vasto campo petrolífero de Shaybah e abatido um míssil balístico lançado contra a base aérea do Príncipe Sultão, que acolhe as forças americanas.

No Dubai, foram ouvidas várias explosões na manhã de sábado e o governo afirmou ter ativado as defesas aéreas. Os passageiros que aguardavam voos no Aeroporto Internacional do Dubai, o mais movimentado do mundo em termos de viagens internacionais, foram conduzidos para túneis de comboios no extenso aeródromo depois de soar o alerta.

No final da manhã, a companhia aérea de longo curso Emirates declarou que "todos os voos de e para o Dubai foram suspensos até nova ordem".

Um Boeing 777 da Emirates na porta de embarque do Aeroporto Internacional do Dubai, 17 de agosto de 2022 AP Photo

O ministro da energia do Qatar, Saad al-Kaabi, avisou numa entrevista ao Financial Times que a guerra poderia "derrubar as economias do mundo", prevendo um encerramento generalizado das exportações de energia do Golfo que poderia levar o petróleo a 138 euros por barril.

O preço do barril de crude americano de referência subiu acima dos 83 euros na sexta-feira, pela primeira vez em mais de dois anos.

Escrevendo para a rede de notícias por satélite Al Jazeera, um analista regional avisou que o Irão estava a cometer "um erro de cálculo estratégico de proporções históricas". A Al Jazeera, uma rede pan-árabe de notícias por satélite pertencente e financiada pelo governo do Qatar, tem sido usada no passado para expressar as opiniões de Doha sobre assuntos regionais.

Sultan al-Khulaifi, investigador principal do Centro de Estudos Humanitários e de Conflitos, escreveu: "Ao estender o conflito ao Golfo, Teerão está a fazer precisamente o que Israel não poderia fazer sozinho: desviar a guerra do eixo israelo-iraniano e transformá-la num confronto entre o Irão e os seus vizinhos árabes".

No sábado, o ministro da defesa da Arábia Saudita e o chefe do exército paquistanês reuniram-se para discutir formas de travar os ataques vindos do Irão, segundo a agência noticiosa estatal Saudi Press Agency. O príncipe saudita Khalid bin Salman, filho do rei Salman, falou com o marechal de campo Asim Munir, em Riade, sobre os ataques iranianos. A Arábia Saudita e o Paquistão, com armas nucleares, assinaram um pacto de defesa mútua que define qualquer ataque a uma das nações como um ataque a ambas.

Também na madrugada de sábado, a chegada de mísseis do Irão levou as pessoas a se dirigir a abrigos antibombas em Israel, e soaram fortes estrondos em Jerusalém.

Os serviços de emergência israelitas não registaram feridos.