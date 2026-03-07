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Presidente do Irão rejeita as exigências de rendição dos EUA e pede desculpa pelos ataques aos países do Golfo

Discurso do presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante uma cerimónia em Teerão, 1 de janeiro de 2026
Discurso do presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante uma cerimónia em Teerão, 1 de janeiro de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Rory Elliott Armstrong
Publicado a
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Masoud Pezeshkian também pediu desculpa pelos ataques contra os países vizinhos, numa altura em que os combates se intensificaram com os contínuos ataques israelo-americanos contra o Irão e os ataques iranianos de retaliação contra Israel e os Estados do Golfo.

O Presidente do Irão rejeitou a exigência dos Estados Unidos de uma rendição incondicional, qualificando-a de "um sonho que devem levar para a cova".

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Numa declaração na televisão estatal, o Presidente Masoud Pezeshkian também pediu desculpa pelos ataques do Irão aos "países vizinhos", afirmando que Teerão iria suspendê-los e sugerindo que tinham sido causados por falhas de comunicação nas fileiras.

Numa publicação no X, afirmou que estão a ser envidados esforços de mediação entre alguns países, mas que o Irão está preparado para defender a sua "dignidade e soberania".

O Presidente iraniano culpou o assassinato do líder supremo do país e de outros altos funcionários pelo que pareceu ser uma perda de comando e controlo nas forças armadas nos últimos dias.

Os comentários surgiram num momento em que o fogo intenso iraniano visava os Estados árabes do Golfo na madrugada de sábado, enquanto Israel e os Estados Unidos mantinham os ataques aéreos contra a República Islâmica.

Na manhã de sábado, foram registados ataques no Bahrein, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

Os EUA afirmam que os bombardeamentos vão ser mais intensos

A administração Trump aprovou uma nova venda de armas a Israel no valor de 151 milhões de dólares (129 milhões de euros), depois de Trump ter dito que não negociaria com o Irão sem a sua "rendição incondicional".

Entretanto, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse numa entrevista televisiva que a "maior campanha de bombardeamento" da guerra ainda está para vir.

O embaixador do Irão na ONU afirmou que o país "tomará todas as medidas necessárias" para se defender.

O vídeo da Associated Press mostrava explosões e fumo a subir sobre a zona ocidental de Teerão, quando Israel afirmou ter iniciado uma vasta vaga de ataques.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sai do Air Force One em Miami, 6 de março de 2026
O Presidente dos EUA, Donald Trump, sai do Air Force One em Miami, 6 de março de 2026 AP Photo

Os Estados Unidos e Israel têm atacado o Irão com ataques que visam as suas capacidades militares, a sua liderança e o seu programa nuclear. Os objectivos declarados e os calendários da guerra têm mudado repetidamente, uma vez que os EUA têm por vezes sugerido que pretendem derrubar o governo do Irão ou elevar uma nova liderança a partir do seu interior.

Os combates já mataram pelo menos 1 230 pessoas no Irão, mais de 200 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel, de acordo com as autoridades desses países. Seis soldados americanos foram mortos.

O Irão ataca os Estados do Golfo à medida que os combates se propagam

Num sinal da natureza crescente do conflito, as sirenes soaram na madrugada de sábado no Barém, quando os ataques iranianos visaram o reino insular. A Arábia Saudita declarou ter destruído drones que se dirigiam para o seu vasto campo petrolífero de Shaybah e abatido um míssil balístico lançado contra a base aérea do Príncipe Sultão, que acolhe as forças americanas.

No Dubai, foram ouvidas várias explosões na manhã de sábado e o governo afirmou ter ativado as defesas aéreas. Os passageiros que aguardavam voos no Aeroporto Internacional do Dubai, o mais movimentado do mundo em termos de viagens internacionais, foram conduzidos para túneis de comboios no extenso aeródromo depois de soar o alerta.

No final da manhã, a companhia aérea de longo curso Emirates declarou que "todos os voos de e para o Dubai foram suspensos até nova ordem".

Um Boeing 777 da Emirates na porta de embarque do Aeroporto Internacional do Dubai, 17 de agosto de 2022
Um Boeing 777 da Emirates na porta de embarque do Aeroporto Internacional do Dubai, 17 de agosto de 2022 AP Photo

O ministro da energia do Qatar, Saad al-Kaabi, avisou numa entrevista ao Financial Times que a guerra poderia "derrubar as economias do mundo", prevendo um encerramento generalizado das exportações de energia do Golfo que poderia levar o petróleo a 138 euros por barril.

O preço do barril de crude americano de referência subiu acima dos 83 euros na sexta-feira, pela primeira vez em mais de dois anos.

Escrevendo para a rede de notícias por satélite Al Jazeera, um analista regional avisou que o Irão estava a cometer "um erro de cálculo estratégico de proporções históricas". A Al Jazeera, uma rede pan-árabe de notícias por satélite pertencente e financiada pelo governo do Qatar, tem sido usada no passado para expressar as opiniões de Doha sobre assuntos regionais.

Sultan al-Khulaifi, investigador principal do Centro de Estudos Humanitários e de Conflitos, escreveu: "Ao estender o conflito ao Golfo, Teerão está a fazer precisamente o que Israel não poderia fazer sozinho: desviar a guerra do eixo israelo-iraniano e transformá-la num confronto entre o Irão e os seus vizinhos árabes".

No sábado, o ministro da defesa da Arábia Saudita e o chefe do exército paquistanês reuniram-se para discutir formas de travar os ataques vindos do Irão, segundo a agência noticiosa estatal Saudi Press Agency. O príncipe saudita Khalid bin Salman, filho do rei Salman, falou com o marechal de campo Asim Munir, em Riade, sobre os ataques iranianos. A Arábia Saudita e o Paquistão, com armas nucleares, assinaram um pacto de defesa mútua que define qualquer ataque a uma das nações como um ataque a ambas.

Também na madrugada de sábado, a chegada de mísseis do Irão levou as pessoas a se dirigir a abrigos antibombas em Israel, e soaram fortes estrondos em Jerusalém.

Os serviços de emergência israelitas não registaram feridos.

Outras fontes • AP

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