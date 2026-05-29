Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Comércio na União Económica Eurasiática ultrapassa 80 mil milhões de euros no ano passado

Serviço de Imprensa de Akorda
Serviço de Imprensa de Akorda Direitos de autor  Akorda Press service
Direitos de autor Akorda Press service
De Botagoz Marabayeva
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Líderes da União Económica Eurasiática reúnem-se em Astana, numa cimeira de dois dias sobre integração da IA, mercado digital comum e corredores comerciais, no 12.º aniversário do bloco, com volume de negócios a caminho de novo recorde em 2025

Países da União Económica Eurasiática (UEEA) avançam para uma integração económica mais profunda através da digitalização e da IA, numa altura em que os líderes do bloco se reuniram em Astana para uma cimeira de dois dias.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Durante as conversações de alto nível, os Estados-membros debateram a criação de um ambiente digital unificado, destinado a consolidar um mercado sem barreiras num espaço económico comum com mais de 20 milhões de quilómetros quadrados.

As delegações centraram-se no comércio, em projetos conjuntos e no desenvolvimento de ferramentas digitais e sistemas de IA partilhados, concebidos para reforçar a cooperação e reduzir a fragmentação no bloco.

No último ano, o comércio dentro da união mais do que duplicou, enquanto as trocas com países terceiros aumentaram 72%. Cerca de 90% das liquidações são agora feitas em moedas nacionais, numa altura em que os Estados da UEEA ponderam também um sistema único de trânsito.

Com a digitalização a impulsionar a evolução em toda a união, o Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, afirmou que o volume de comércio entre os membros da UEEA poderá crescer cerca de 6%, ultrapassando os 85 mil milhões de euros este ano, face a 80 mil milhões no ano passado.

Acrescentou que o crescimento do PIB nos países da UEEA é estimado em cerca de 2,5% para 2026–2027.

No seu 12.º ano de existência, a UEEA funciona como mercado único integrado e zona de comércio livre para os seus cinco membros: Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Arménia.

O bloco tem já acordos com vários países, entre os quais a Sérvia, o Vietname, os Emirados Árabes Unidos, a Mongólia e a Indonésia. A China mantém-se como principal parceira, representando cerca de um terço do comércio externo.

Integração através da IA

Tokayev afirmou que, durante a presidência cazaque da UEEA, o país propôs o uso prático da IA para ajudar a aplicar as chamadas “quatro liberdades” do bloco, com o objetivo de reforçar a competitividade dos Estados-membros.

Os Estados-membros propuseram ainda desenvolver princípios comuns para o uso responsável da IA, bem como capacidade de computação partilhada e o desenvolvimento conjunto de modelos.

Entretanto, a Rússia propôs para o próximo ano um encontro de alto nível sobre IA, para aprofundar a cooperação em modelos nacionais de IA e na ligação das suas infraestruturas de tecnologias de informação e energia, segundo o presidente russo, Vladimir Putin.

No terreno, já estão a ser testados projetos-piloto ao nível da UEEA.

No Cazaquistão, organismos públicos e startups desenvolveram vários assistentes digitais baseados em IA para ajudar os cidadãos a orientarem-se com mais facilidade nos sistemas legais e regulatórios.

Segundo o vice-ministro da Inteligência Artificial e do Desenvolvimento Digital, Dmitry Mun, estes assistentes jurídicos baseados em IA destinam-se a simplificar a legislação, reduzir a burocracia e tornar os sistemas regulatórios mais acessíveis para cidadãos e empresas.

Algumas destas ferramentas estão agora a ser testadas para agilizar processos em todos os Estados-membros.

Corredores comerciais e modernização da logística

Cerca de 85% das mercadorias que seguem da China para a Europa passam pelo chamado Corredor do Meio, segundo responsáveis oficiais.

A inteligência artificial está a ser cada vez mais utilizada em conjunto com a TDN e com o Corredor de Transporte Digital ao longo da Rota Internacional de Transporte Transcaspiana. Em conjunto, estas medidas deverão aumentar em cerca de 30%, nos próximos dois anos, as exportações não relacionadas com matérias-primas.

O ministro cazaque do Comércio e Integração, Arman Shakkaliyev, afirmou que o país pretende também tirar partido das principais rotas de transporte, incluindo o Corredor do Meio e o Corredor Norte–Sul, para construir um ecossistema logístico totalmente integrado.

O objetivo, disse, é posicionar o Cazaquistão como um importante hub regional, onde convergem rotas de transporte e se concentram grandes fluxos de exportação.

A ambição passa por ter um sistema plenamente operacional até 2030, com volumes de carga a rondarem os 10 milhões de toneladas. Os trabalhos já começaram, incluindo a modernização da ferrovia e o desenvolvimento de novas infraestruturas.

Visita de Putin e acordos bilaterais

A cimeira realizou-se após a visita de Estado de Putin ao Cazaquistão, durante a qual os dois países adotaram sete pilares fundamentais de cooperação bilateral, juntamente com um pacote mais amplo de acordos que abrange energia, transportes, finanças, educação e desenvolvimento industrial.

A Rússia continua a ser o maior investidor no Cazaquistão, com quase 25 mil milhões de euros já aplicados e planos para aumentar ainda mais esse montante. Está também a construir a primeira central nuclear do país, avaliada em cerca de 14 mil milhões de euros.

Putin afirmou que a central deverá responder por cerca de 20% do consumo elétrico do Cazaquistão, acrescentando que as condições de financiamento para este tipo de projetos estão em linha com a prática internacional.

Sublinhou que o projeto apoia a capacidade industrial russa através de encomendas de material e contratos de manutenção de longo prazo, ao mesmo tempo que reforça a cooperação entre os dois países no domínio do urânio e da tecnologia nuclear.

Para o Cazaquistão, responsáveis afirmam que o projeto representa simultaneamente segurança energética e um passo para ir além das exportações de matérias-primas, rumo a uma cooperação tecnológica de maior valor acrescentado.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Combustíveis descem 12 cêntimos a partir de segunda-feira

Anthropic aproxima-se de 1 bilião de dólares e ultrapassa OpenAI

Cinco setores que beneficiam com o boom da despesa militar na Europa