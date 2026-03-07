A jornalista da Euronews, Lilly Douse, estava a viajar do Aeroporto Internacional do Dubai no sábado de manhã quando o drone iraniano atacou as imediações do complexo.

Lilly Douse já tinha embarcado no seu voo para a Cidade do Cabo quando, de repente, todos os passageiros foram apressados a desembarcar, regressar ao aeroporto e procurar abrigo o mais rapidamente possível, guiados pelo pessoal do aeroporto.

Douse relatou que todos estavam a ser evacuados e que lhes era dito que saíssem da porta de embarque para procurar abrigo.

Enquanto filmava os acontecimentos dramáticos, disse que, no início, as pessoas não compreendiam exatamente para onde tinham sido levadas, o que estava a acontecer ou a causa da evacuação.

Enquanto Douse corria para um local seguro, o drone iraniano atacou as imediações do Aeroporto Internacional do Dubai.

Depois de um forte estrondo, viu-se fumo negro a pairar sobre o aeroporto, segundo vários relatos de testemunhas.

"Para a segurança dos passageiros, do pessoal do aeroporto e da tripulação da companhia aérea, as operações no Aeroporto Internacional do Dubai (DXB) foram temporariamente suspensas", afirmou o Dubai Media Office em comunicado.

Douse relatou que, no choque inicial do ataque, a situação parecia agitada. Juntamente com outros passageiros, teve de correr pelo aeroporto, uma vez que o espaço aéreo foi imediatamente encerrado para segurança dos voos civis.

As pessoas foram levadas para um pequeno espaço no andar de baixo, que servia de abrigo subterrâneo.

"Esperemos que este seja o local mais seguro para estar", relatou Douse enquanto documentava a sua experiência.

Recordou como o pessoal do aeroporto do Dubai fez o seu melhor para manter as pessoas protegidas, mas também para acalmar todos nesta situação de grande stress.

"Todos estão a dar o seu melhor para se manterem calmos. A tripulação, toda a gente aqui no aeroporto do Dubai tem sido absolutamente fantástica, tentando manter toda a gente calma."

Após cerca de uma hora no abrigo, as pessoas foram autorizadas a sair e a regressar às suas portas de embarque.

O aeroporto retomou as operações pouco depois do ataque de um drone, uma vez que milhares de pessoas ainda estão à espera de viajar após dias de encerramento do aeroporto do Médio Oriente desde o início da guerra com o Irão.

Douse voltou a embarcar no seu voo pela segunda vez no sábado.

"Com os dedos cruzados, este vai ser o tal", disse Douse enquanto embarcava no seu voo de regresso a casa, que descolou em segurança pouco depois.