Explosões lançaram nuvens de fumo negro na capital iraniana na madrugada de sábado, e Teerão retaliou, disparando mísseis contra Israel, enquanto os Estados Unidos alertavam para uma próxima campanha de bombardeamento que, segundo as autoridades, seria a mais intensa do conflito que dura há uma semana.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Um vídeo mostrava explosões e fumo a subir sobre a parte ocidental de Teerão, quando Israel afirmou ter iniciado uma vasta vaga de ataques.

Também na madrugada de sábado, ouviram-se estrondos em Jerusalém, e a chegada de mísseis do Irão levou as pessoas a se dirigirem para abrigos antiaéreos em todo o país.

Como sinal da natureza crescente do conflito, soaram sirenes no sábado de manhã no Bahrein, quando os ataques iranianos visaram o reino insular.

A Arábia Saudita afirmou ter destruído drones que se dirigiam para o seu vasto campo petrolífero de Shaybah e abatido um míssil balístico lançado contra a base aérea do Príncipe Sultão, que alberga forças norte-americanas.

Trabalhadores removem escombros numa esquadra de polícia em Teerão, 4 de março de 2026 AP Photo

Os Estados Unidos e Israel têm atacado o Irão com ataques que visam as suas capacidades militares, a sua liderança e o seu programa nuclear.

Os objectivos declarados e os calendários da guerra têm mudado repetidamente, uma vez que os EUA têm por vezes sugerido que pretendem derrubar o governo iraniano ou elevar uma nova liderança a partir do seu interior.

O "maior bombardeamento" está a chegar, diz Bessent

Entretanto, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou numa entrevista televisiva que a "maior campanha de bombardeamento" da guerra ainda está para vir.

Israel afirmou que, na última semana, bombardeou fortemente um extenso bunker subterrâneo que os líderes iranianos tinham planeado utilizar durante as hostilidades.

Não se prevê o fim dos combates e a administração Trump aprovou uma nova venda de armas a Israel no valor de 151 milhões de dólares (129 milhões de euros), depois de Trump ter afirmado que não negociaria com o Irão sem a sua "rendição incondicional".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sai do Air Force One no Aeroporto Internacional de Miami, 6 de março de 2026 AP Photo

E, numa publicação nas redes sociais na sexta-feira, Trump disse: "Não haverá acordo com o Irão a não ser uma RENDER-SE INCONDICIONALMENTE!"

Depois de uma rendição, "e da seleção de um GRANDE E ACEITÁVEL Líder(es)", escreveu, os EUA e os seus aliados ajudarão a reconstruir o Irão, tornando-o "economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca".

Estes comentários suscitam mais questões sobre o fim da guerra. Segundo as autoridades iranianas, os combates já mataram pelo menos 1 230 pessoas no Irão, mais de 200 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel. Seis soldados americanos foram mortos.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian escreveu nas redes sociais que "alguns países" tinham iniciado esforços de mediação, sem entrar em pormenores.

Trump disse também aos meios de comunicação social que deveria ser envolvido na escolha de um substituto para o antigo Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto nos primeiros ataques da guerra.

Trabalhadores instalam um cartaz do falecido líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, em Teerão, 2 de março de 2026 AP Photo

Trump falou com desdém do filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei, um dos principais candidatos a substituir o pai, chamando-lhe "um peso leve".

O embaixador do Irão na ONU, Amir Saeid Iravani, condenou a declaração de Trump e disse que o Irão "não aceita e nunca permitirá que qualquer potência estrangeira interfira nos seus assuntos internos".

A televisão estatal iraniana informou na sexta-feira que um conselho de liderança tinha começado a discutir a forma de convocar a Assembleia de Peritos do país, que irá selecionar o novo líder supremo.