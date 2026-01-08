Mal o fornecimento de energia elétrica em Berlim foi restabelecido, eis que surgem novas ameaças por parte do chamado "grupo vulcão". Na plataforma de extrema-esquerda "Indymedia" foi publicada uma nova carta a ameaçar um novo ataque a uma subestação em Berlim.

A carta, que parece já não estar disponível, afirma que o fornecimento de eletricidade ao bairro de Marzahn-Hellersdorf foi programado. Marzahn-Hellersdorf situa-se no leste de Berlim e é igualmente abastecido pela Stromnetz Berlin GmbH.

A quarta carta de um "grupo vulcão" apareceu no Indymedia. Screenshot: Indymedia

Distanciando-se de outros "grupos vulcão"

Na carta, o grupo distancia-se também de outros agentes que operam com o mesmo nome. “Nós, como Grupo Vulcão, nos distanciamos da declaração do ‘Grupo Vulcão’”, diz o título do texto. Segundo ele, existiam vários grupos com nomes idênticos que, embora se sentissem pertencentes ao mesmo movimento, não colaboravam diretamente entre si.

Ao mesmo tempo, os autores rejeitam as dúvidas de que o ataque incendiário possa ter sido uma operação de falsa bandeira. "A tradução do russo também não sugere que a sabotagem tenha sido organizada pelo AfD ou pela Rússia", acrescentam.

A rede elétrica de Berlim é segura?

Não é possível verificar de forma independente a autenticidade da carta, uma vez que qualquer pessoa pode publicar anonimamente algo no portal. No entanto, declarações anteriores sobre o ataque incendiário em Lichterfelde também foram publicadas nesta plataforma. O Gabinete para a Proteção da Constituição classificou o Indymedia como extremista de esquerda. Não é claro se a ameaça representa um perigo real.

Na conferência de imprensa de quarta-feira sobre a situação em Steglitz-Zehlendorf, onde o fornecimento de eletricidade foi restabelecido na tarde de quarta-feira, a senadora do Interior, Ines Spranger (SPD), e os restantes representantes deixaram claro que todos os pontos nevrálgicos do fornecimento de energia em Berlim estão atualmente a ser monitorizados pela polícia e protegidos com cercas e proteção anti-escalada.

Está prevista a instalação de câmaras de vigilância em todas as linhas elétricas de alta tensão em Berlim que se encontram acima do solo. Estas câmaras serão equipadas com inteligência artificial capaz de reconhecer e comunicar até as mais pequenas alterações nas imediações das infraestruturas críticas. Sensores térmicos, óticos e mecânicos especiais garantirão este objetivo, como a senadora da Economia e Energia, Franziska Giffey (SPD), explicou na quarta-feira no Rotes Rathaus.

Em toda a cidade de Berlim, apenas um por cento da rede elétrica não é subterrânea, pois não é possível fazê-lo nesses pontos. Destes, três quartos já estão sob videovigilância. O quarto restante ainda não está, uma vez que a proteção de dados em espaços públicos tem prevalecido até agora. No entanto, o Senado deixou claro que esta situação irá mudar no futuro.

"Vamos agora analisar de novo como podemos proteger melhor os locais vulneráveis das infraestruturas críticas a muito curto prazo. Queremos atingir os 100% muito rapidamente", explicou o presidente do governo, Kai Wegner (CDU).

O que se sabe sobre o "Grupo Vulcão"?

Os "grupos vulcões" não são desconhecidos do Gabinete Federal para a Proteção da Constituição. Desde 2011, alegadamente, os membros desses grupos terão levado a cabo repetidos ataques. O Ministério Público Federal está agora a liderar a investigação sobre o ataque incendiário em Lichterfelde. O Governo de Berlim, a polícia e outras autoridades partem do princípio de que se trata de um "ato de terrorismo de esquerda", segundo o que foi afirmado pelo presidente da Câmara de Berlim, Kai Wegner (CDU).

Há suspeitas de filiação a uma organização terrorista de extrema-esquerda, de sabotagem anticonstitucional, de incêndio e de perturbação dos serviços públicos. No entanto, os autores permanecem desconhecidos. Os autores de ataques anteriores também não foram identificados e não é claro se são sempre as mesmas pessoas por trás das ações e das cartas de confissão.

O Serviço Federal para a Proteção da Constituição considerou autênticas as duas primeiras cartas de confissão e a dissociação do grupo dos Vulcões, em 2011. Foi rejeitada a possibilidade de envolvimento de atores russos. Os serviços secretos partem do princípio de que os "grupos vulcânicos" são redes informais do anarquismo militante e não uma organização gerida de forma centralizada.

A falta de uma imagem clara dos suspeitos dificulta a ligação de indivíduos específicos ao grupo. Enquanto não existir um grupo concreto com elementos recorrentes, será difícil identificar legalmente uma organização extremista.