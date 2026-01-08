Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Agricultores revoltados levam uma centena de tratores para Paris

Agricultores manifestam-se sob o Arco do Triunfo, em Paris, na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026.
Agricultores manifestam-se sob o Arco do Triunfo, em Paris, na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Direitos de autor  AP Photo/Emma Da Silva
Direitos de autor AP Photo/Emma Da Silva
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os agricultores estão a protestar contra a possível assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul e contra a gestão governamental da doença de pele que está a afetar o gado bovino.

O Ministério do Interior francês contabilizou uma centena de tratores em Paris na manhã de quinta-feira, a maior parte deles nos arredores da capital. No entanto, cerca de vinte tratores conseguiram chegar a Paris, apesar dos bloqueios policiais.

Agricultores manifestam-se em frente à Torre Eiffel, depois de estacionarem os seus tratores junto ao Arco do Triunfo. As forças da ordem montaram um imponente dispositivo de segurança.

A autoestrada A13 está igualmente encerrada desde as 5h53 em direção a Paris, na sequência de uma manifestação.

A Coordination rurale (CR), um dos sindicatos de agricultores, lançou um apelo para uma manifestação em frente à Assembleia Nacional às 10 horas.

No âmbito deste movimento de protesto nacional, os agricultores da CR estão também a organizar uma manifestação junto ao depósito de petróleo da DPA em Bassens, perto de Bordéus, segundo a prefeitura de Gironde. "Desde as 22 horas, cerca de quarenta veículos agrícolas, camiões e veículos ligeiros impedem o acesso ao local", declarou a prefeitura num comunicado de imprensa.

Os agricultores franceses opõem-se ao acordo entre a União Europeia e os países sul-americanos do Mercosul, que deverá ser assinado em breve. Também criticam a gestão do governo em relação à epizootia de dermatose nodular que afeta o gado bovino.

