Agricultores revoltados levam uma centena de tratores para Paris

Os agricultores estão a protestar contra a possível assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul e contra a gestão governamental da doença de pele que está a afetar o gado bovino.
O Ministério do Interior francês contabilizou uma centena de tratores em Paris na manhã de quinta-feira, a maior parte deles nos arredores da capital. No entanto, cerca de vinte tratores conseguiram chegar a Paris, apesar dos bloqueios policiais.
Agricultores manifestam-se em frente à Torre Eiffel, depois de estacionarem os seus tratores junto ao Arco do Triunfo. As forças da ordem montaram um imponente dispositivo de segurança.
A autoestrada A13 está igualmente encerrada desde as 5h53 em direção a Paris, na sequência de uma manifestação.
A Coordination rurale (CR), um dos sindicatos de agricultores, lançou um apelo para uma manifestação em frente à Assembleia Nacional às 10 horas.
No âmbito deste movimento de protesto nacional, os agricultores da CR estão também a organizar uma manifestação junto ao depósito de petróleo da DPA em Bassens, perto de Bordéus, segundo a prefeitura de Gironde. "Desde as 22 horas, cerca de quarenta veículos agrícolas, camiões e veículos ligeiros impedem o acesso ao local", declarou a prefeitura num comunicado de imprensa.
Os agricultores franceses opõem-se ao acordo entre a União Europeia e os países sul-americanos do Mercosul, que deverá ser assinado em breve. Também criticam a gestão do governo em relação à epizootia de dermatose nodular que afeta o gado bovino.