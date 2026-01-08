Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Guias silicianos em greve contra restrições às excursões ao vulcão Etna

Guias silicianos em greve contra restrições às excursões ao vulcão Etna
Guias silicianos em greve contra restrições às excursões ao vulcão Etna Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews & AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Os guias turísticos que trabalham no Monte Etna consideram a nova regulamentação injustificada e errada, o que os levou a iniciar esta ação de protesto.

Os guias de montanha deram início a uma greve, na Sicília, contra as novas medidas de segurança introduzidas no Monte Etna.

A iniciativa, sem precedentes nas últimas décadas, foi justificada pelo facto de, na opinião dos promotores, as autoridades estarem a restringir injustificadamente as excursões ao lendário vulcão, que desde o Natal tem encantado os turistas com erupções espetaculares e imponentes fluxos de lava.

Mas também os turistas estão descontentes com o facto de terem menos opções para conseguirem ver o espetáculo de perto.

Isto porque o tamanho dos grupos foi limitado, as excursões só são permitidas antes do anoitecer e foi definida uma zona de exclusão, de 200 metros, em torno da lava.

Restrições que foram adotadas após o Monte Etna ter iniciado uma série de erupções na véspera de Natal, depois de, em junho passado, uma erupção massiva ter obrigado os turistas a fugir das proximidades do vulcão.

Etna, Sicília, Itália
Etna, Sicília, Itália AP Photo

Um dos líderes locais da associação siciliana de guias turísticos alpinos e vulcanológicos afirma que, com esta manifestação pacífica, estes profissionais pretendem levar as autoridades a iniciar discussões substantivas para criar normas e regras que, na sua perspetiva, sejam realmente eficazes e justificadas. Isto é, que possam garantir a segurança dos turistas, mesmo em períodos de atividade vulcânica.

De acordo com o relatório desta semana do Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia, o Etna permanecerá ativo por mais algum tempo, mas os fluxos de lava já estão a arrefecer, começaram a solidificar e, portanto, não vão avançar mais, não prosseguindo o seu caminho em direção ao sopé da montanha.

Related

O famoso vulcão siciliano atrai um milhão e meio de pessoas por ano, muitas das quais sobem até ao topo da montanha. É raro acontecer o que ocorreu em junho do ano passado, quando os turistas tiveram de ser retirados do local devido a uma forte erupção que emitiu gases quentes, cinzas e pedras a vários quilómetros de altura. Nada de semelhante aconteceu nas últimas semanas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Itália: Vulcão Etna entra em erupção; esquiadores apreciam o espetáculo nas pistas

Vídeos turísticos da erupção do Etna são reais e não gerados por IA

Ameaças de Trump à Gronelândia colocam em risco acordo comercial entre UE e EUA, diz eurodeputado