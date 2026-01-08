Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Igreja assina acordo com governo espanhol para indemnizar vítimas de abusos

Conferência Episcopal, imagem de arquivo
Conferência Episcopal, imagem de arquivo Direitos de autor  BERNAT ARMANGUE/AP
Direitos de autor BERNAT ARMANGUE/AP
De Jesús Maturana
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O governo e os presidentes da Conferência Episcopal e da Conferência Espanhola de Religiosos (CONFER) assinam hoje um acordo que permitirá às vítimas de abuso sexual na Igreja receberem compensações financeiras, mesmo que os seus casos tenham prescrito. O Provedor de Justiça atuará como mediador.

O ministro da Presidência de Espanha, Félix Bolaños, fecha esta quinta-feira o acordo com Luis Argüello e Jesús Díaz Sariego, presidentes da Conferência Episcopal Espanhola (CEE) e da Conferência Espanhola de Religiosos (CONFER), respetivamente, em Madrid.

A fórmula acordada cria uma alternativa para aqueles que não querem dirigir-se diretamente à Comissão Priva, o organismo que a Igreja Católica criou, em 2023, para gerir as indemnizações por abusos sexuais.

Agora, as vítimas poderão solicitar que seja o Provedor de Justiça a analisar o seu caso e a propor uma compensação. Posteriormente, a referida comissão avaliará essa proposta. Em caso de desacordo, uma comissão mista resolverá o conflito, mas a última palavra caberá ao Provedor, após consulta aos presidentes da CEE ou da CONFER.

O sistema funcionará durante um ano, prorrogável por mais um ano. Só se aplicará aos casos que não possam ser levados a tribunal: crimes prescritos ou casos em que o infrator tenha falecido. Até novembro, a Priva tinha recebido 99 pedidos e resolvido 51, com indemnizações superiores a 1,5 milhões de euros.

Sem impostos e a cargo da Igreja

O governo aceitou duas exigências fundamentais da Igreja. A primeira: as indemnizações estarão isentas de tributação, nomeadamente do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Há registo de vítimas que receberam as compensações e, depois, o Fisco exigiu-lhes o pagamento de taxas, algo que não acontece com as vítimas de terrorismo.

A segunda: o acordo estende-se ao compromisso de abordar a compensação integral de todos os menores que sejam vítimas de abuso sexual em qualquer âmbito, não apenas no meio eclesiástico. Algo que está em conformidade com a Lei Orgânica 8/2021 sobre a proteção das crianças contra a violência.

A Conferência Episcopal Espanhola insiste em que o sistema não se baseia numa obrigação jurídica, mas num compromisso moral. As indemnizações serão pagas pela Igreja, embora o Estado possa oferecer infraestruturas para as canalizar.

Félix Bolaños vai reunir-se com seis associações de vítimas amanhã, sexta-feira, em La Moncloa, sede da Presidência do Governo de Espanha, para explicar os detalhes do acordo.

O entendimento foi alcançado após meses de negociações. Em novembro, o ministro já tinha dito aos representantes das vítimas que esperava fechar o acordo antes do final do ano. Algumas associações criticaram o ritmo lento das negociações e a falta de transparência do processo.

Partilhar Comentários

