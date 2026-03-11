Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Últimas publicações
Pelo menos três mortos e quatro feridos num incêndio em Burgos, Espanha

Imagem de arquivo de um camião do Corpo de Bombeiros de Valladolid.
Imagem de arquivo de um camião do Corpo de Bombeiros de Valladolid. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Cristian Caraballo
Publicado a
O incêndio deflagrou na noite de terça-feira num edifício da Calle Fuente. Os serviços de emergência prestaram assistência a sete pessoas; três morreram, duas no local e uma no hospital, e quatro ficaram feridas, incluindo dois menores.

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, incluindo duas crianças de sete e 11 anos, num incêndio num edifício na noite de terça-feira em Miranda de Ebro, Burgos, Espanha, segundo o serviço regional de emergência.

O incêndio deflagrou por volta das 22:45 num edifício situado no número 10 da Calle Fuente. O 112 recebeu várias chamadas alertando para o incêndio e para o facto de pelo menos duas pessoas se encontrarem no interior do edifício sem poderem sair.

Na sequência do alerta, foi ativado um grande número de agentes da Polícia Nacional e Local, dos bombeiros e dos serviços de saúde. Foram enviadas para o local duas unidades de suporte avançado de vida, duas ambulâncias de suporte básico de vida e uma equipa médica de cuidados primários.

Sete pessoas foram afetadas pelo incêndio: duas morreram no local e outras cinco foram levadas para o hospital. Uma acabou por morrer no hospital devido à gravidade dos ferimentos.

Entre os feridos encontravam-se três mulheres de 58, 30 e 23 anos, bem como um rapaz de 11 anos e uma rapariga de 7 anos.

Pablo Gómez, conselheiro de Segurança da Câmara Municipal de Miranda, disse que, de momento, as causas do incêndio, que está a ser investigado pela Polícia Nacional, são desconhecidas.

O presidente da Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expressou a sua consternação e enviou uma mensagem de condolências e afeto às famílias das vítimas, desejando uma rápida recuperação aos feridos.

