Pelo menos três mortos e quatro feridos num incêndio em Burgos, Espanha

O incêndio deflagrou na noite de terça-feira num edifício da Calle Fuente. Os serviços de emergência prestaram assistência a sete pessoas; três morreram, duas no local e uma no hospital, e quatro ficaram feridas, incluindo dois menores.
Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, incluindo duas crianças de sete e 11 anos, num incêndio num edifício na noite de terça-feira em Miranda de Ebro, Burgos, Espanha, segundo o serviço regional de emergência.
O incêndio deflagrou por volta das 22:45 num edifício situado no número 10 da Calle Fuente. O 112 recebeu várias chamadas alertando para o incêndio e para o facto de pelo menos duas pessoas se encontrarem no interior do edifício sem poderem sair.
Na sequência do alerta, foi ativado um grande número de agentes da Polícia Nacional e Local, dos bombeiros e dos serviços de saúde. Foram enviadas para o local duas unidades de suporte avançado de vida, duas ambulâncias de suporte básico de vida e uma equipa médica de cuidados primários.
Sete pessoas foram afetadas pelo incêndio: duas morreram no local e outras cinco foram levadas para o hospital. Uma acabou por morrer no hospital devido à gravidade dos ferimentos.
Entre os feridos encontravam-se três mulheres de 58, 30 e 23 anos, bem como um rapaz de 11 anos e uma rapariga de 7 anos.
Pablo Gómez, conselheiro de Segurança da Câmara Municipal de Miranda, disse que, de momento, as causas do incêndio, que está a ser investigado pela Polícia Nacional, são desconhecidas.
O presidente da Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expressou a sua consternação e enviou uma mensagem de condolências e afeto às famílias das vítimas, desejando uma rápida recuperação aos feridos.