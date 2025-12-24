Chefe militar da Líbia morto em acidente de avião na Turquia

O chefe do Estado-Maior da Líbia, general Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, morreu num acidente de avião após a descolagem de Ancara, na terça-feira, informou o primeiro-ministro líbio, Abdul-Hamid Dbeibah.

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O general regressava à Líbia depois de ter participado em conversações de alto nível sobre a Defesa, na capital turca, com o objetivo de reforçar a cooperação militar entre os dois países.

De acordo com as autoridades líbias, o avião, um jato executivo do tipo Falcon 50, teve uma avaria técnica.

Estavam também a bordo, para além de três membros da tripulação, quatro outros oficiais, o chefe das forças terrestres da Líbia, general Al-Fitouri Ghraibil, o diretor da autoridade de fabrico militar, brigadeiro general Mahmoud Al-Qatawi, o conselheiro do chefe do Estado-Maior, Mohammed Al-Asawi Diab, e o fotógrafo militar Mohammed Omar Ahmed Mahjoub. Ninguém sobreviveu ao acidente.

Chefe do Estado-Maior da Turquia, general Selcuk Bayraktaroglu, e o general Mohammed Ali Ahmed al-Haddad durante uma reunião em Ancara, Turquia, 23 de dezembro de 2025 Turkish Defence Ministry/AP

Pouco depois de descolar do aeroporto de Esenboga, em Ancara, o avião solicitou uma aterragem de emergência perto de Haymana, depois de notificar o controlo de tráfego aéreo de uma falha elétrica. Os controladores aéreos turcos perderam então o contacto com o avião durante a descida para a aterragem de emergência, cerca de 40 minutos após o início do voo.

Imagens de câmaras de segurança transmitidas pela televisão local mostraram o céu noturno sobre Haymana iluminado pelo que parecia ser uma explosão.

Os destroços do avião foram encontrados perto da aldeia de Kesikkavak em Haymana, situada a cerca de 70 quilómetros a sul de Ancara.

Quatro procuradores estão a investigar o acidente, informou o Ministério da Justiça da Turquia. A Líbia vai também enviar uma equipa à capital turca para trabalhar com as autoridades locais.

O aeroporto de Ancara foi temporariamente encerrado e vários voos foram desviados para outros locais.