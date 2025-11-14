Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Turquia organiza cerimónia fúnebre para 20 militares mortos no acidente de avião na Geórgia

Soldados turcos carregam o caixão de um militar que morreu num acidente de avião na Geórgia, 14 de novembro de 2025
Soldados turcos carregam o caixão de um militar que morreu num acidente de avião na Geórgia, 14 de novembro de 2025
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
O avião de carga militar C-130 voava do Azerbaijão para a Turquia quando se despenhou no município de Sighnaghi, na Geórgia, perto da fronteira com o Azerbaijão, na terça-feira.

A Turquia realizou uma cerimónia fúnebre na sexta-feira para os 20 militares que morreram num acidente de avião na Geórgia no início desta semana.

Familiares, funcionários e colegas soldados prestaram homenagem diante dos 20 caixões cobertos com a bandeira nacional numa base aérea da capital, Ancara.

Os mortos foram depois levados para as suas cidades de origem para serem enterrados.

O avião militar de carga C-130 voava do Azerbaijão para a Turquia quando se despenhou no município de Sighnaghi, na Geórgia, perto da fronteira com o Azerbaijão, na terça-feira.

As causas do acidente estão ainda a ser investigadas. A Turquia enviou imediatamente uma equipa de investigação de acidentes para determinar a causa do acidente.

Os gravadores de dados de voo e de voz da cabina de pilotagem do avião estão a ser examinados em Ancara, informou o Ministério da Defesa Nacional.

Familiares lamentam a morte de um militar que morreu num acidente de avião na Geórgia, 14 de novembro, 2025
Familiares choram a morte de um militar que morreu num acidente de avião na Geórgia, 14 de novembro de 2025

O ministério disse que não havia munições a bordo do avião quando este se despenhou.

As vítimas incluíam membros da tripulação e militares responsáveis pela manutenção e reparação dos jatos F-16 turcos que se tinham deslocado ao Azerbaijão para participar nas celebrações do Dia da Vitória deste país.

As forças armadas imobilizaram temporariamente os seus restantes aviões de carga militar C-130, por precaução, enquanto aguardam inspecções técnicas.

Os aviões C-130 são muito utilizados pelas forças armadas turcas para transportar pessoal e efetuar operações logísticas.

Outras fontes • AP

