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Venezuela quer criminalizar a apreensão de petroleiros

Petroleiro Skipper recentemente apreendido pelos EUA ao largo da costa da Venezuela, no sul do Mar das Caraíbas, a 12 de dezembro de 2025
Petroleiro Skipper recentemente apreendido pelos EUA ao largo da costa da Venezuela, no sul do Mar das Caraíbas, a 12 de dezembro de 2025 Direitos de autor  ©2025 Vantor via AP
Direitos de autor ©2025 Vantor via AP
De Euronews com AP
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Projeto de lei votado no Parlamento venezuelano pretende aplicar multas e penas de prisão para quem "promova, solicite, apoie, financie ou participe em atos de pirataria, bloqueios ou outros atos ilegais internacionais" contra entidades comerciais que operem com a Venezuela.

O Parlamento da Venezuela aprovou na terça-feira uma medida que criminaliza uma série de atividades que podem perturbar a navegação e o comércio no país sul-americano, incluindo a apreensão de petroleiros.

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Em apenas dois dias, o projeto de lei foi apresentado, debatido e aprovado na Assembleia Nacional e prevê multas e penas de prisão até 20 anos para quem "promova, solicite, apoie, financie ou participe em atos de pirataria, bloqueios ou outros atos ilegais internacionais" contra entidades comerciais que operem com a Venezuela.

Deputado Giuseppe Alessandrello discursa durante uma sessão extraordinária na Assembleia Nacional em Caracas, Venezuela, na segunda-feira, 22 de dezembro de 2025
Deputado Giuseppe Alessandrello discursa durante uma sessão extraordinária na Assembleia Nacional em Caracas, Venezuela, na segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 Matias Delacroix/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O projeto de lei também encarrega o poder executivo de criar "incentivos e mecanismos de proteção económica, comercial e outros" para entidades nacionais ou estrangeiras que façam negócios com a Venezuela em caso de atividades de pirataria, bloqueio marítimo ou outros atos ilegais.

O projeto de lei aguarda agora a assinatura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

EUA intensificam campanha de pressão

A medida do Parlamento venezuelano surge numa altura em que os EUA continuam a intensificar a sua campanha de pressão sobre o governo venezuelano, que dura há quase quatro meses, com a apreensão de petroleiros como a sua mais recente estratégia.

A administração Trump diz acreditar que os navios fazem parte da frota sombra da Venezuela, utilizada para escapar às sanções económicas dos EUA. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou também um "bloqueio" a todos os petroleiros sujeitos a sanções norte-americanas que partam ou se dirijam à Venezuela, exigindo a devolução dos bens apreendidos às companhias petrolíferas norte-americanas há anos.

No último mês, os EUA já apreenderam dois petroleiros e anunciaram que estavam a perseguir um terceiro.

O embaixador dos EUA, Mike Waltz, disse durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Venezuela, que os petroleiros sancionados "funcionam como a principal tábua de salvação económica para Maduro e o seu regime ilegítimo".

"A capacidade de Maduro de vender o petróleo da Venezuela permite a sua reivindicação fraudulenta ao poder e as suas atividades narcoterroristas", acrescentou Waltz.

"Os Estados Unidos imporão e aplicarão sanções ao máximo para privar Maduro dos recursos que ele usa para financiar o Cartel de Los Soles."

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