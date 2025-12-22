Nove feridos após automóvel abalroar multidão que assistia a desfile de Natal nos Países Baixos

Na segunda-feira à noite, uma condutora de um automóvel abalroou uma multidão que aguardava para assistir ao desfile de Natal na cidade de Nunspeet, cerca de 80 quilómetros a leste de Amesterdão, nos Países Baixos.

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Segundo a polícia, nove pessoas ficaram feridas no incidente, pelo menos três das quais com gravidade.

Numa publicação nas redes sociais, a polícia de Gelderland afirmou que, de acordo com as primeiras conclusões, o incidente não parece ter sido deliberado, mas a investigação está em curso.

A polícia adiantou que a condutora do veículo era uma mulher de 56 anos de Nunspeet que ficou ligeiramente ferida.

A mulher terá sido detida "como é habitual num acidente de viação grave", mas não foram fornecidos mais pormenores.

Em relação às vítimas, a polícia informou que foram transportadas para diversos hospitais. "O atendimento a estas pessoas é a prioridade. Temos poucas informações para partilhar ainda, além de que três das nove vítimas estão gravemente feridas."

O incidente aconteceu enquanto as pessoas se reuniam para assistir a um desfile de veículos decorados com luzes de Natal.

O município vizinho de Elburg anunciou que o desfile foi interrompido após o incidente.

"Um acontecimento que deveria ter sido um momento de solidariedade terminou com grande preocupação e tristeza", declarou o presidente da Câmara de Nunspeet, Jan Nathan Rozendaal, em comunicado.