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Nove feridos após automóvel abalroar multidão que assistia a desfile de Natal nos Países Baixos

Um polícia mascarado em Amesterdão, 23 de janeiro de 2024
Um polícia mascarado em Amesterdão, 23 de janeiro de 2024 Direitos de autor  Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Euronews & AP
Publicado a Últimas notícias
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A polícia de Gelderland afirma que, de acordo com as conclusões preliminares, o incidente não parece ter sido intencional, mas a investigação está em curso.

Na segunda-feira à noite, uma condutora de um automóvel abalroou uma multidão que aguardava para assistir ao desfile de Natal na cidade de Nunspeet, cerca de 80 quilómetros a leste de Amesterdão, nos Países Baixos.

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Segundo a polícia, nove pessoas ficaram feridas no incidente, pelo menos três das quais com gravidade.

Numa publicação nas redes sociais, a polícia de Gelderland afirmou que, de acordo com as primeiras conclusões, o incidente não parece ter sido deliberado, mas a investigação está em curso.

A polícia adiantou que a condutora do veículo era uma mulher de 56 anos de Nunspeet que ficou ligeiramente ferida.

A mulher terá sido detida "como é habitual num acidente de viação grave", mas não foram fornecidos mais pormenores.

Em relação às vítimas, a polícia informou que foram transportadas para diversos hospitais. "O atendimento a estas pessoas é a prioridade. Temos poucas informações para partilhar ainda, além de que três das nove vítimas estão gravemente feridas."

O incidente aconteceu enquanto as pessoas se reuniam para assistir a um desfile de veículos decorados com luzes de Natal.

O município vizinho de Elburg anunciou que o desfile foi interrompido após o incidente.

"Um acontecimento que deveria ter sido um momento de solidariedade terminou com grande preocupação e tristeza", declarou o presidente da Câmara de Nunspeet, Jan Nathan Rozendaal, em comunicado.

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