Compradores de última hora procuram a prenda perfeita antes do Natal

Com o Natal à porta, muitas das principais cidades europeias registaram um aumento do número de visitantes. Os mercados festivos de Natal enchem-se de multidões que tentam obter a sua quota anual de glühwein, raclette e bratwurst, enquanto os compradores de última hora procuram freneticamente o presente perfeito.

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As lojas físicas beneficiam especialmente nos dias que antecedem as festas, uma vez que os atrasos nas entregas causados pela elevada procura online levam muitos consumidores a optar pelas compras presenciais.

Os cheques-prenda, os brinquedos, os livros e a moda voltam a ser muito procurados. Os retalhistas austríacos estão satisfeitos e esperam um ligeiro aumento das vendas este ano.

"Penso que foi uma época natalícia sólida, tendo em conta as circunstâncias. Não nos podemos esquecer de onde viemos, do período difícil dos últimos dois anos", afirmou Rainer Trefelik, presidente da Divisão Comercial da Câmara de Comércio Austríaca.

"Esperamos um ligeiro aumento", acrescentou, "nestas condições, é um resultado bom e sólido, mas não é motivo para euforia".

Duas mulheres fazem compras num mercado de Natal no centro histórico de Antuérpia, Bélgica, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Virginia Mayo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Os compradores também acorreram a Antuérpia, uma cidade flamenga na Bélgica conhecida pelo seu comércio a retalho. Com as lojas tipicamente fechadas ao domingo, os retalhistas abrem as portas todos os domingos de dezembro para acomodar a multidão das férias. Na semana passada, o afluxo de visitantes foi tão grande que a polícia fechou temporariamente várias ruas para controlar as multidões.

Para além das compras de presentes, a comida e as bebidas desempenham um papel central nas celebrações das festas. Na cidade de Lille, em França, um mercado grossista registou um aumento notável da atividade durante a semana que antecedeu o período festivo.

O grossista Maison Ballester Sénéchal, o terceiro maior mercado grossista de França, é um fornecedor essencial para os comerciantes de produtos hortícolas e os donos de restaurantes. Vendendo anualmente cerca de 200.000 toneladas de frutas e legumes, o mercado registou um aumento significativo de 25% da atividade na semana que antecedeu o período festivo.

Apesar da elevada procura, o mercado mantém-se atento aos preços, com o objetivo de manter os produtos a um preço competitivo.

"Os clientes não têm orçamentos ilimitados, por isso temos de estar atentos aos preços", afirma o comerciante Alain Dupré.

No entanto, nem todas as cidades registam a mesma tendência. Em Atenas, na Grécia, os proprietários de lojas dizem que estão a sentir um ritmo mais lento este ano, notando preocupações financeiras crescentes entre os consumidores.

"As pessoas que estavam mais confortáveis no ano passado estão mais hesitantes este ano e estão a adiar as suas compras até ao fim", disse Labros Iriotis, proprietário de um café em Atenas.

"O mercado este ano, em comparação com o ano passado, está a avançar a um ritmo mais lento. No ano passado, as coisas estavam um pouco melhores", acrescentou.

Embora Atenas ainda tenha recebido muitos compradores de última hora, um grande número já tinha aproveitado os descontos da Black Friday. No entanto, a atmosfera festiva na capital grega manteve-se vibrante e animada.

As montras das lojas e as ruas encheram-se de decorações brilhantes, música festiva e luzes coloridas na véspera de Natal.