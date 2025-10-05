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Cinco pessoas mortas num ataque russo "combinado" contra a Ucrânia

Carros queimados e edifícios residenciais danificados são vistos após um ataque russo em Zaporizhzhia, Ucrânia, domingo, 5 de outubro de 2025.
Carros queimados e edifícios residenciais danificados são vistos após um ataque russo em Zaporizhzhia, Ucrânia, domingo, 5 de outubro de 2025. Direitos de autor  АР
Direitos de autor АР
De Euronews
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Moscovo apontou mais de 50 mísseis e 500 drones de ataque à Ucrânia na noite passada, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, visando infraestruturas civis.

Pelo menos cinco pessoas foram mortas depois da Rússia ter lançado um ataque "combinado" de mísseis e drones contra a Ucrânia durante a noite de domingo.

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O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que as regiões de Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa e Kirovohrad foram alvo de mísseis de cruzeiro, drones "shahed" e mísseis Kinzhal.

Segundo Zelenskyy, Moscovo atacou "mais uma vez" as infra-estruturas civis, com mais de 50 mísseis balísticos e cerca de 500 drones. Zelenskyy apelou a "mais proteção e a uma implementação mais rápida de todos os acordos de defesa".

Uma família inteira de quatro pessoas, incluindo uma adolescente, foi morta na região ocidental de Lviv, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, que publicou fotografias de edifícios destruídos e a arder na sequência do ataque.

O ataque danificou vários edifícios residenciais e o parque industrial Sparrow Capital, que se incendiou.

Na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país, o ataque aéreo matou uma mulher civil e feriu outras nove pessoas, incluindo uma rapariga de 16 anos, disse o governador regional Ivan Fedorov.

Fedorov disse que o ataque, que utilizou drones e bombas aéreas guiadas, destruiu edifícios residenciais e deixou cerca de 3.000 famílias em Zaporizhzhia e áreas circundantes sem energia.

O ataque de domingo segue-se a um grande ataque a uma estação ferroviária ucraniana em Shostka, no sábado.

Zelenskyy classificou o ataque como "selvagem" e provocou um morto e dezenas de feridos.

Um residente local limpa os escombros da casa destruída por um ataque russo em Zaporizhzhia, Ucrânia, domingo, 5 de outubro de 2025.
Um residente local limpa os escombros da casa destruída por um ataque russo em Zaporizhzhia, Ucrânia, domingo, 5 de outubro de 2025. AP Photo

O chefe do operador ferroviário nacional da Ucrânia - Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovsky, classificou a greve como "um ataque vil destinado a interromper a comunicação com as nossas comunidades da linha da frente".

"Esta é uma das tácticas russas mais brutais - o chamado 'double tap', quando o segundo ataque atinge os socorristas e as pessoas que estão a evacuar", disse Sybiha num post no Telegram.

Moscovo intensificou os ataques aéreos à rede ferroviária da Ucrânia, atingindo-a quase todos os dias nos últimos dois meses.

Tal como nos anos anteriores, desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscovo também intensificou os ataques à rede eléctrica da Ucrânia nos meses que antecedem o inverno.

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