Ucrânia: fotojornalista francês morto por um ataque de drones

Antoni Lallican morreu após um ataque russo na região do Donbass. O presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu rapidamente ao anúncio através de uma mensagem na rede social X.
O Sindicato Nacional dos Jornalistas (SNJ) emitiu um comunicado esta sexta-feira, anunciando a morte na Ucrânia do fotojornalista francês Antoni Lallican, de 37 anos.
O fotojornalista foi morto por um ataque com drones na região do Donbass.
Em comunicado, as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas (EFJ-IFJ) "condenam este crime de guerra e apelam às autoridades para que abram um inquérito para identificar os responsáveis".
O presidente francês Emmanuel Macron reagiu rapidamente a este anúncio numa mensagem na rede social X.
"O nosso compatriota, o fotojornalista Antoni Lallican, acompanhava o exército ucraniano na frente de resistência. Fiquei profundamente triste ao saber da sua morte, vítima de um ataque de um drone russo".
"Envio as minhas sinceras condolências à sua família e amigos, bem como a todos os seus colegas que, com o risco das suas vidas, nos informam e testemunham a realidade da guerra", acrescentou.
De acordo com o comunicado de imprensa da SNJ, um jornalista ucraniano, George Ivanchenko, ficou ferido no mesmo ataque.
Os dois jornalistas jornalistas usavam "equipamento de proteção e coletes à prova de bala" com a indicação de que se tratavam de "Imprensa".